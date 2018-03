Heidelberg/Rhein-Neckar. (fi) Sonntag, 13. Juli: Diesen Tag sollten sich sämtliche Sänger im Chorverband Kurpfalz Heidelberg ganz dick im Kalender anstreichen. Die Großveranstaltung "Singendes Schloss" auf dem Heidelberger Schloss wird an diesem Tag über 1000 Sänger anlocken. Ab 11 Uhr zeigen verschiedene Chöre auf dem "Balkon der Fürsten" - der Besucherterrasse - ihr musikalisches Können.

"Über 25 Vereine mit mehr als 1000 Sängern haben schon gemeldet, die Veranstaltung steht", freut sich Verbandsvorsitzender Michael Grab. Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre, aber auch Kinder- und Jugendchöre werden an diesem Sonntag zum Schloss pilgern. Für ein umfangreiches Rahmenprogramm ist gesorgt, genauso wie für die Verköstigung im Schlossgarten. Die Anmeldefrist endet Mitte März, spätestens zum Chorverbandstag am 9. März in Aglasterhausen sollten sich interessierte Chöre zum "Singenden Schloss" angemeldet haben, sagt Grab.