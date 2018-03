Mühlhausen-Rettigheim. (art) Eine gute Idee zieht Kreise. Dreimal hat der katholische Kindergarten St. Nikolaus in Rettigheim nun bereits seine Weihnachtsgeschenkaktion durchgeführt, jetzt hat sich auch die Grundschule Rettigheim angeschlossen. Damit verdoppelte sich die Zahl der Päckchen auf circa 200, die die Caritasverbände Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis zu Weihnachten an bedürftige Kinder verteilen können.

Die erste Aktion fand 2009 im Kindergarten St. Nikolaus über persönliche Beziehungen zum Caritasverband Heidelberg statt. "Das war sehr passend zu unserem Namenspatron St. Nikolaus", sagt die Kindergartenleiterin Heidi Meyer. "Wir haben nicht geahnt, dass die Sache so einen großen Zuspruch hat und fast zum Selbstläufer wird."

Sie habe auch einen großen Lerneffekt, weil die Kinder mit der "Not vor der Haustür" konfrontiert seien und nicht in weit entfernten Erdteilen wie in Afrika oder Teilen von Asien. Eltern und Kinder hatten bereits einige Wochen vorher erwartungsfroh gefragt: "Packen wir dieses Jahr wieder Päckchen?" Durch die Kinder, die vom Kindergarten in die Schule gewechselt sind, wanderte die Hilfsaktion auch dorthin. Michael Deimann vom Caritasverband Heidelberg freute sich über die große Hilfsbereitschaft und die Solidarität der Kinder. Er holte die Päckchen zusammen mit Peter Moskob aus Heidelberg sowie Norbert Holter und Christian Kreis vom Caritasverband Rhein-Neckar-Kreis ab.

Im Rhein-Neckar-Kreis zählen etwa 400 Kinder zu den Bedürftigen, und in der Stadt Heidelberg sind es rund 150 Kinder, erläuterten die Mitarbeiter der beiden Verbände. Georg Häffner, Leiter der Grundschule Rettigheim, war sichtlich überrascht über den vollen Geschenketisch, den die Kinder in nur 14 Tagen gefüllt hatten. Die Klassiker Spiele und CD's waren dabei, Puzzle, Bücher, Lego-Bausteine, Puppen und entsprechende Accessoires, eine große Kinderküche und vieles andere mehr. "Ich freue mich, dass die Aktion so gut angenommen wurde", sagte er. "Im kommenden Jahr werden wir die Aktion länger und intensiver vorbereiten, als wir es jetzt konnten."

Die Caritasverbände Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis stehen in unmittelbarem Kontakt zu bedürftigen Familien und können die Weihnachtsgaben so zielgerichtet verteilen. Die Kinder in Rettigheim dürfen wissen, dass sie mit ihren Päckchen ihren bedürftigen Altersgenossen eine große Freude machen.