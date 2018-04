Von Willi Berg

Mannheim. Die Detektei bespitzelte untreue Ehegatten und diebische Angestellte. Weil sie dabei illegale Methoden angewendet haben sollen, stehen jetzt der Chef und ein früherer Angestellter vor dem Mannheimer Landgericht. Der Fall sei von grundsätzlicher Bedeutung, sagte Staatsanwältin Anna Herting-Vogel. Es geht um die Frage, ob Detektive GPS-Sender an Autos anbringen dürfen.

Das hatte die Detektei mit Sitz in Stuttgart und Esslingen über Jahre hinweg getan, wie deren Chef gestern unumwunden einräumte. "Die Dinger sind eingesetzt worden", sagte der 63-Jährige und sprach von einer "Observationshilfe". Er habe seine Angestellten angewiesen, die Peilsender am Heck anzubringen. Und das im Auftrag von Kunden, die an der Ehrlichkeit von Gatten, Geschäftspartnern oder Angestellten zweifelten. Er sei davon ausgegangen, dass der Einsatz von GPS an Autos legal sei, und berief sich auf höchstrichterliche Urteile. "Ich habe mindestens zehn Anwälte befragt", berichtete der Firmenchef. Die Thematik sei auch in den Berufsverbänden diskutiert worden.

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft sieht dies anders. Sie wirft ihm unter anderem vor, in 48 Fällen gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstoßen zu haben. Ein früherer Angestellter ist in 40 Fällen mit angeklagt, gegen einen weiteren wird getrennt ermittelt.

Um die Sender anzubringen, soll der 34-Jährige vor allem nachts unberechtigt in Tiefgaragen und auf ein Grundstück eingedrungen sein. Auch in die Garage einer psychiatrischen Klinik in Mannheim. "Ich hatte kein schlechtes Gewissen", sagte der Angeklagte. Er sei sich nicht bewusst gewesen, dass er Hausfriedensbruch begehe. Zudem soll sein Chef einer Kundin eine illegale Abhöranlage verkauft haben, mit der sie Telefonate ihres Gatten belauschen konnte. "Der Mann hatte sich eine Jüngere angelacht", berichtete der 63-Jährige.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 2007 und 2009 unter anderem in Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart ereignet haben. Eine frühere Sekretärin sagte aus, in der Detektei habe man gewusst, dass die GPS-Überwachung illegal sei. "Fragwürdige Dinge" hätten sich dort abgespielt. Es seien Angestellte einer Stuttgarter Klinik beschattet worden. Und ein Laborarzt habe die Detektei beauftragt, zwei Mannheimer Staatsanwälte zu bespitzeln. Der Mann verdächtigte diese angeblich, von Konkurrenten bestochen worden zu sein. Da die Staatsanwältin damals nur mit dem Rad unterwegs war, sei es nicht gelungen, einen GPS-Sender anzubringen.

In Stuttgart entdeckte ein Polizist ein solches Gerät an einem Auto. "Er hielt es für eine Bombe", sagte der angeklagte Firmenchef. .

Ermittlungen gegen die Detektei sind bereits vor einiger Zeit von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Die Behörde habe damals keine Verstöße gegen das Datenschutzgesetz erkennen können, sagte eine Verteidigerin. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft ist anderer Rechtsauffassung. Möglicherweise werde der Mannheimer Prozess Klarheit schaffen, sagte der Vorsitzende Richter Rolf Glenz.

Den Vorteil der GPS-Überwachung erklärte der angeklagte Chef so: Die Methode spare Personal und Geld, da man sonst mindestens zwei Detektive benötige. Mit GPS genüge einer.