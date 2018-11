Jubel bei den 180 Teilnehmern aus der Kurt-Waibel-Schule und der Hilda-Werkrealschule sowie den Verantwortlichen des Projekts: Beim diesjährigen 'Sozialen Tag' kamen 2000 Euro für arme Kinder in Nepal zusammen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es ist ein großer Erfolg. Ein Erfolg aus Kinderhänden und das bereits im zwölften Jahr. Denn seit dem Jahr 2000 machen sich die Schüler der Kurt-Waibel-Schule und der Hilda-Werkrealschule jedes Jahr gemeinsam daran, die Idee einer anständigen Gesellschaft ein Stück weit zu verwirklichen. Dafür arbeiteten auch dieses Jahr rund 180 Schüler im Rahmen des "Sozialen Tages" einen Tag lang in Unternehmen, Restaurants oder Verwaltungen und stellen ihr gesamtes Einkommen Kindern zur Verfügung, die "arm, krank und traurig sind".

Erlös geht an Kinder in Nepal

Der Schüler, der dies sagte, schien sichtlich stolz auf das Erreichte zu sein. Rund 2000 Euro kamen zusammen, die nun nach Nepal gehen und dort die dramatischen Lebensbedingungen der Mädchen und Jungen in diesem bitterarmen Land wenigstens etwas mildern.

Jedes Jahr überlegen sich die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern sehr genau, wer unterstützt werden soll. Dabei wechseln sie jährlich ab zwischen fern und nah. So wurden Projekte wie etwa ein Waisenhaus in Brasilien genauso unterstützt wie obdachlose Jugendliche in Mannheim oder krebskranke Kinder im Piratencamp bei Heidelberg.

Das Ziel dieses Jahr war ein neues Klassenzimmer für die an ein Kinderheim angegliederte Schule. Mit dem "Sozialen Tag" sollte rund die Hälfte der Investitionskosten von 6000 Euro zusammenkommen. "Ein Ziel, dass leider nicht ganz erreicht wurde", so die Initiatorin Doris Glöckler. Dabei verhehlte sie nicht, dass sie etwas enttäuscht sei.

Natürlich gebe es viele Gründe für diesen doch etwas geringeren Betrag als in den Jahren zuvor. Doch klar sei, dass es dieses Jahr schwieriger als sonst war, für jedes Kind einen Arbeitsplatz zu finden und da dieses Jahr auch die Entlohnung freigegeben wurde, bekamen gerade die jüngeren Schüler "geringere Arbeitslöhne".

Trotzdem ließen weder Glöckler, die Vertreter der Organisation "Future for Nepal's Children" noch Oberbürgermeister und Schirmherr Dr. René Pöltl Zweifel daran, dass das Engagement der Kinder großartig sei. "Eure Hilfe wirkt und kommt den Kindern in Nepal zugute", hob Pöltl sehr eindringlich hervor.

Auch Glöckler betonte, dass diese einfache Idee des "Sozialen Tages", nämlich "füreinander da sein und füreinander einstehen", bei den Kindern und Jugendlichen quicklebendig sei.

In den Augen des Oberbürgermeisters ist dies die zentrale Idee dieses Tages. "Helfen und erfahren, dass dieses Helfen auch geht." Es ist die Basis einer anständigen Gesellschaft.

Und deshalb appellierten auch beide an die Unternehmen und Organisationen der Region, im kommenden Jahr wieder etwas mehr zu tun. Das Schlimmste wäre, so Pöltl, den Tatendrang der Kinder ins Leere laufen zu lassen. Vielleicht, so Glöckler, finden sich ja noch einige, die den Betrag bis zur Ziellinie auffüllen. "Das wäre ein schönes Zeichen."

Fi Info: Informationen zur Organisation von Martina und Manfred Brenneisen "Future for Nepal's Children" sind unter www.funech.com oder Telefon 06222 30720 erhältlich.