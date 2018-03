Rhein-Neckar. (rnz) Wer schützt Prozessteilnehmer und die Juristen auf der Gerichtsbank in den Amts- und Landgerichten der Region? Die Frage stellte sich nach der Gewalttat vom Mittwoch, als ein Angeklagter in Dachau während des Prozesses plötzlich eine Waffe zog und den Staatsanwalt erschoss. Völlige Sicherheit gibt es nicht, sagte am Donnerstag ein Sprecher im Mannheimer Polizeipräsidium, das in Einzelfällen auf Anforderung des Gerichts Beamte zur Kontrolle und zum Schutz abstellt. Generell werden die Sicherheitsvorkehrungen von den Gerichten selbst geregelt.

> In Mannheim gibt es keine grundsätzliche Kontrollen. Liegen allerdings Hinweise vor, dass es kritisch werden könnte, werden Kontrollschleusen aufgebaut, so dass die Besucher im Landgericht eine Schleuse passieren müssen und ihre Taschen über ein Kontrollband laufen. Bei einem Rockerprozess gebe es eher Hinweise auf ein Sicherheitsrisiko als etwa bei einer Verhandlung gegen eine Einbrecherbande, so der Polizeisprecher. Die Sicherheitskontrollen seien aber "eher die Ausnahme als die Regel".

> In Wiesloch hat der Direktor des Amtsgerichts, Andreas Schlett, "bisher in über 30 Jahren nicht ein negatives Ereignis gehabt", wie er sagt. "Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich die Kollegen unsicher fühlen." Das Amtsgericht dürfe jeder betreten, ohne kontrolliert zu werden, das geschehe "im Sinne der notwendigen Offenheit". Völlig ungesichert ist das Amtsgericht nicht: Rund 20.000 Euro hat das Land laut Schlett vergangenes Jahr ausgegeben, um die Richterzimmer in ein Alarmsystem einzubinden. Unter 15 Schreibtischen befinden sich jetzt Alarmknöpfe. Die Polizei (das Revier ist in unmittelbarer Nachbarschaft) sollte nach spätestens drei Minuten vor Ort sein. Scanner oder ähnliche technische Hilfsmittel gibt es in Wiesloch nicht. Bei Einzelmaßnahmen, in denen es ratsam erscheint, können Polizeibeamte hinzugezogen werden, um Besucher und den Angeklagten zu untersuchen. Für eine generelle Eingangskontrolle benötigte man zusätzliches Personal.

> In Weinheim gibt es am Amtsgericht keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen - schon allein aus personellen Gründen. "Wir haben nur zwei Wachtmeister", erläuterte Amtsgerichts-Direktor Thomas Burk auf Anfrage. Seit vor gut eineinhalb Jahren ein Richter im Internet bedroht wurde, können Besucher das Gebäude aber nur noch über den Haupteingang betreten. An der Pforte ist auch ein Spiegel angebracht worden, damit die Wachtmeister sehen, wer das Gericht betritt. Personenkontrollen gibt es allerdings keine - ganz bewusst nicht, wie der Direktor erläuterte. "Wir sind gerne ein offenes Haus", beschrieb er seine Philosophie. Schließlich würde "im Namen des Volkes Recht" gesprochen, entsprechend müsse das Gericht für jedermann zugänglich sein.

> In Mosbach vertraut man im Land- und Amtsgericht in erster Linie auf die Justizbeamten, an denen jeder Besucher vorbeimuss, der das Gerichtsgebäude durch den Haupteingang betritt. Der Metalldetektor, der dort vor einigen Jahren installiert wurde, ist im "normalen Gerichtsalltag" lediglich stichprobenartig im Einsatz. Ansonsten werden Personenkontrollen nur bei Bedarf vorgenommen, bisher etwa bei Prozessen, bei denen es um rivalisierende Motorradclubs oder organisierte Kriminalität ging. Für zusätzliche Sicherheit sorgen in solchen Fällen an den Eingängen und im Gerichtssaal postierte Polizisten, die von der benachbarten Polizeidirektion auch kurzfristig angefordert werden können.

> In Sinsheim gibt es im Amtsgerichtsgebäude aus dem Ende des 19. Jahrhunderts zwei Eingänge. Der Haupteingang (Werderstraße) ist im inneren Treppenaufgang mit einer weiteren Glastür versehen; direkt neben dieser Tür ist der Posteingang mit Überwachungsfunktion. Die Glastür kann nicht elektronisch abgeriegelt werden, nur manuell. Der rückwärtige Eingang im Hof wird mit Kamera überwacht. Hier ist der Zugang für Rollstuhlfahrer, die mit Treppenlift im Inneren nach oben befördert werden können. Die Tür wird elektronisch (nach Anmeldung über Sprechanlage) geöffnet. Das Polizeirevier Sinsheim ist vom Amtsgerichtsgebäude lediglich rund 200 Meter entfernt.