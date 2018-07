Von Peter Wiest

Ludwigshafen. Auf der linken Seite des Rheins sind die Menschen ja ohnehin noch etwas frankophiler als sowieso schon in der hiesigen Region. Was also hätte passender sein können, als den neuen Stern der französischen Musik schlechthin einzuladen zur Wiedereröffnung des mit hohem Aufwand renovierten Feierabendhauses der BASF in Ludwigshafen? Schließlich ist Zaz, wie sich die junge Sängerin nennt, derzeit in aller Munde; ihr Ruf eilt ihr von Konzert zu Konzert voraus. Und das nicht zu unrecht, wie die 1300 Glücklichen, die eine Karte ergattern konnten für das seit Wochen ausverkaufte Konzert, bereits nach weniger als einer Minute feststellen durften: Was diese junge Frau auf die Bühne zaubert, sucht seinesgleichen in der derzeitigen Musik-Szene und ist schlichtweg sensationell - man kann es einfach nicht anders sagen.

Zaz live, das ist Lebensfreude pur - gut eineinhalb Stunden lang. Zaz live, das ist die Quintessenz all dessen, was Musik an Magie entfalten kann: 90 Minuten komplett raus aus dem Alltag und hinein in eine andere, eine faszinierende Welt. Da steht diese junge Frau auf der der Bühne, eine absolut charmante Mischung aus Schüchternheit und Selbstbewusstsein, radebrecht ein bisschen deutsch, lacht, hüpft von einem Bein aufs andere - und singt. Singt, als gäbe es kein Morgen; singt mit einer Stimme, die es tatsächlich schafft, die Brücke zu schlagen vom französischen Chanson zum Südstaaten-Blues. Immer wieder mal steht die Stimme scheinbar kurz davor zu kippen; stellenweise ist sie rauchig und roh, als hätte Zaz mit Whisky gegurgelt; dann wieder sanft und schmeichelnd; stets jedoch ist sie absolut klar und lupenrein: Mensch, welch Talent ist dieser Frau in die Wiege gelegt worden!

Schon ab de dritten Song gibt es kein Halten mehr im Publikum: Die Menschen stehen auf, klatschen, tanzen - und sie strahlen dabei vor Vergnügen mit dem Energiebündel auf der Bühne um die Wette. Später singen sie die Refrains der Songs mit, mal laut, mal leise - ganz so, wie Zaz es will. Die Band, die die Französin mitgebracht hat, alles ganz wunderbare Musiker, gibt den Takt vor; Bassist und Gitarrist zeigen, wie man beim Mitklatschen in den richtigen Rhythmus kommt. Das funktioniert alles ganz wundervoll, wie von selbst. Zaz hält es schließlich nicht mehr oben auf der Bühne: Bei "Je veux", ihrem großen Hit, springt sie runter und läuft mitten hinein in den Publikums-Pulk, bis ganz nach hinten ans andere Ende des Saals und wieder zurück: "Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur - ich will Liebe, Spaß und gute Laune", singt sie, und der Saal singt mit: Genau das ist es.

Ja, genau das: Große Party, ganz großes Kino. Dass am Ende ohne mehrere Zugaben keiner geht, versteht sich von selbst. Schöner, da sind sich alle einig, hätte das neue Feierabendhaus wirklich nicht eingeweiht werden können.