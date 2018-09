Von Kirsten Baumbusch

Rhein-Neckar. Die Lernkurve ist steil. Sehr steil sogar: Binnen sechs Stunden lernen 20 Frauen zwischen 18 und 60 Jahren im Dachgeschoss des Polizeipräsidiums Mannheim existenzielle Dinge fürs Leben. Sie begreifen dabei, dass Selbstverteidigung und Selbstbehauptung zwei Paar Stiefel sind, dass Täter Opfer suchen und keine Gegner - und dass sich wehren die bessere Entscheidung darstellt. Verstehen werden sie überdies, dass die wichtigste aller Strategien ist, gefährliche Situationen zu vermeiden - aber darauf mental einstellen müssen sie sich dennoch. Dazu kommen noch zwei Schlag- und zwei Tritttechniken, die so schlicht und wirkungsvoll sind, dass die Frauen sofort das Gefühl haben, sie im Falle eines Falles tatsächlich anwenden zu können.

Die Statistik sagt: In 80 Prozent lassen bei Sexualdelikten die Täter von ihrem Vorhaben ab, wenn sie auf Widerstand stoßen. Die Teilnehmerinnen an diesem Selbstbehauptungskurs, der auf Grund der vielfältigen Anfragen nach der Silvesternacht von Köln eingerichtet wurde, haben sich bewusst für genau dieses Angebot entschieden. "Ich denke, niemand weiß besser als die Polizei, wie Straftaten passieren und wie sie sich verhindern ließen", sagt eine. "Ich will vorbeugen, damit mir gar nicht erst etwas passiert", meint ihre Nachbarin. Und eine dritte Teilnehmerin sagt: "Ich habe verstanden, dass es nicht um körperliche Fitness oder Kampfsporttechniken geht, sondern um meine Einstellung im Kopf."

Seit 35 Jahren ist Günter Oestringer Polizist, seit 40 Jahren macht er Kampfsport. Und trotzdem betont er fast gebetsmühlenhaft, dass es bei der Selbstbehauptung nicht ums Kämpfen geht, sondern ums Verhalten. Deshalb üben der Polizeihauptkommissar und seine Kollegin Suzana Grzincic, wie es sich vermeiden lässt, Opfersignale zu senden: Selbstbewusst auftreten, hinschauen, nicht unsicher lächeln oder verzagt ausweichen.

"Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll". Diese Frage schwebt über allen. Gut, dass es der Polizeioberkommissarin Grzincic, die ihre Erfahrung im Mannheimer Innenstadtrevier gesammelt hat, am Anfang auch nicht anders ging. Als erstes üben die beiden Profis mit den Kursteilnehmern das Stoppen und Schreien. Nicht zu fassen, wie schwer das ist, Körpersprache und Stimme wirklich überzeugend wirken zu lassen! Immer wieder demonstrieren die beiden Trainer in Rollenspielen, dass die Frauen eigentlich alles richtig machen würden, wenn sie nur ihren Gefühlen trauen würden. Sie werden angeleitet, eigene Strategien zu entwickeln.

Verfolgt sie da einer? "Drehen Sie sich um Himmelswillen um", schallt es unmissverständlich. Waren da nicht Schatten und merkwürdige Geräusche in der Tiefgarage? "Ich rufe die Polizei oder bitte den Mann an der Kasse, mit zum Auto zu kommen". Wie wird frau den aufdringlichen Kerl am Tresen los?

"Ich sage ihm unmissverständlich, dass er sich vom Acker machen soll, und spreche mit dem Barkeeper". Was tun, wenn wir Zeuge eines Überfalls auf der Straße werden? "Ich halte Sicherheitsabstand und rufe laut, um Aufmerksamkeit herzustellen: ,Die Polizei kommt‘."

Bringen Sie sich nicht in Gefahr, lautet die Botschaft der Polizei. Nein, höflich ist das nicht immer. Dabei wollen doch alle nur lieb sein und niemanden kränken. Doch im Laufe des Selbstbehauptungstrainings härten die Teilnehmerinnen merklich ab. Sie verstehen, dass Herzrasen und Angst lebenswichtige Vorbereitungen sein können, damit Adrenalin einschießt, die Sinne geschärft und das Schmerzempfinden reduziert werden und sie schlimmstenfalls rennen oder sich massiv gegen die Täter wehren können.

Überhaupt die Täter. Die beiden Polizisten wissen, dass die meisten Menschen völlig falsche Vorstellungen von ihnen haben. Die wenigsten sind Zwei-Meter-Schränke, die meisten sind Durchschnittstypen mit nicht sonderlich viel Kraft und noch weniger Selbstbewusstsein. Ihnen geht es auch nicht zwangsläufig um Sex, sondern um Macht und Gewalt. Und, wenn eine 50 Kilogramm schwere Frau sich wie eine Furie wehrt, haben selbst vier oder fünf Männer allergrößte Schwierigkeiten.

Anders als viele befürchten, hat auch, wer sich wehrt oder anderen zur Hilfe eilt, kaum mit juristischen Konsequenzen zu rechnen. Klar, eine Anzeige wegen Körperverletzung kann kommen. Doch wird die in der Regel wegen Notwehr niedergeschlagen.

Sich prophylaktisch zu bewaffnen, wie dies derzeit viele tun, halten Oestringer und Grzincic dennoch für keine gute Idee. "Wer Pfefferspray, Schreckschusspistole oder gar Messer benützen will, muss damit umgehen können", schärfen sie ein. Dann machen sie deutlich, wie effektiv Hände und Füße sind, wenn man nur wirklich entschlossen ist. Sie bringen den Frauen einfache, aber effektive Schlag- und Tritttechniken bei, mit denen man durchaus in der Lage ist, einen Angreifer kampfunfähig zu machen.

Nicht dass sie die Teilnehmerinnen am Kurs gerne von sich aus anwenden würden. Aber am Ende sind sie entschlossen, uns nicht zum Opfer machen zu lassen. "Mit mir nicht, ist eine Entscheidung", schärft ihnen der Selbstbehauptungstrainer ein letztes Mal an, bevor er sie wieder in die raue Wirklichkeit entlässt. "Das Training fängt an, wenn wir hier fertig sind", hat er zu Beginn gesagt. Wie wahr!

Info: Informationen zu Kursangeboten in Selbstbehauptung und Zivilcourage unter 0621/1741201 oder praevention.ma@polizei.bw.de sowie auf den Webseiten der Präventionsvereine www.praevention-rhein-neckar.de und www.sicherheid.de.