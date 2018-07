Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Ein kleiner Schnitt für den Garten, aber ein großer Schritt für die Gartengeschichte", ist sich Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg, sicher. Von einem geplanten Pingpong der Blickbeziehungen zwischen Merkurtempel und Gartenmoschee spricht Hartmut Troll, Referent für die historischen Gärten der SSG und insbesondere Spezialist für den Schwetzinger Schlossgarten. Und von "ganz flachen Bauten" in Bezug auf die Gartenwege berichtet der Bauarchäologe Achim Wendt. Der Verkäufer, der Theoretiker und der Praktiker haben ihre jeweiligen Blickwinkel auf das, was im Schwetzinger Schlosspark gerade in seinem hintersten Winkel vor sich geht.

Unterhalb der Merkurtempel-Ruine, die für viele Besucher des Schlossgartens wegen ihrer abseitigen Lage im Garten zu Unrecht eine untergeordnete Rolle spielt, haben die Archäologen mit Genehmigung des Landesdenkmalamts zwei lange Grabungsschnitte ausgehoben, um die alte Wegeführung des Gartenarchitekten Friedrich Ludwig von Sckell zu rekonstruieren.

Damit wollen sie gleichzeitig die raffinierte Dramaturgie einer Annäherung an den Merkurtempel wieder ins Bewusstsein heben, wie sie zu Kurfürst Carl Theodors Zeiten bestand. "Man geht auf verschlungenen Wegen durchs Dunkel und entdeckt die Ruine erst Stück für Stück", so Troll.

"Die überraschenden Blicke des Wieder-aus-dem-Blick-Geratens der Ruine und dann gewissermaßen die Neujustierung der Erwartung - all das macht die Inszenierung des Merkurtempels im Verständnis der damaligen Zeit erst lesbar und wahrnehmbar", sagt der Gartenexperte und macht aus seiner persönlichen Begeisterung keinen Hehl. Von einem "schauerlichen Wäldchen" am Wegesrand spricht Johann Michael Zeyher, der Nachfolger als Hofgärtner von Sckell.

Aber auch von einem Merkurtempel als schönst empfundenem und wunderbaren Anblick. Mit schriftlichen Zitaten und Gartenzeichnungen aus zwei Jahrhunderten jongliert Troll und kommt in Verbindung mit den aktuellen Grabungen zu dem Schluss, dass der englische Landschaftsgarten im hinteren Teil des Schlossparks einmal anders aussah, als heute. Die Wegeführung um den Merkurtempel ist zum Nachteil der ursprünglich beabsichtigten Wirkung verändert.

Gleichzeitig wurde durch die Grabungen ein Blick in den technischen Aufbau eines solchen historischen Gartenweges möglich. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, die nachteiligen Veränderungen im denkmalpflegerisch vertretbaren Umfang wieder rückgängig zu machen, ohne die Grabungsfunde zu beeinträchtigen", so Hörrmann. Die Grabungsschnitte werden dokumentiert und wieder zugeschüttet. Denn nirgendwo sind Grabungsfunde sicherer verwahrt als im Erdboden, so die Denkmalpflege. "Archäologen der Zukunft wissen sicher mehr als wir", ist Hörrmann überzeugt.