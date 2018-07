Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es wird kaum zu toppen sein - davon ist der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Andreas Falz, überzeugt. Denn das Spektakel "Schloss in Flammen" in knapp zwei Wochen als großes Abschlusskonzert des Mannheimer Mozartsommers mit einem Synchronfeuerwerk zu Tschaikowskis "Capriccio Italien" werde wieder einmal Maßstäbe setzen. Gartenkunst trifft auf Opernkultur und Pyrotechnik. Ein magisches Dreieck, das seine verzaubernde Wirkung wohl nicht verfehlen wird.

Am Sonntag, 24. Juli, 20 Uhr, hat das Warten dann ein Ende. Mit "Schloss in Flammen" begibt sich das Orchester des Nationaltheaters Mannheim unter der Leitung von Joseph Trafton in den Garten der Sommerresidenz. Ganz ähnlich Einsteins Raum-Zeit-Kontinuum - die Vereinigung von Raum und Zeit - verbinden sich hier Garten und Musik in ein untrennbares Ereignis. "Es wird zauberhaft werden", versprechen Erwin Clausen (Geschäftsführer Yellow Concerts) und Marco Misgaiski (Projektleiter des "Mozartsommers" beim Nationaltheater).

Moderiert vom bekannten Kurpfalz-Comedian Christian "Chako" Habekost, führen das Orchester und zahlreiche herausragende Solisten zu Anfang die schönsten und bekanntesten Arien und Szenen aus den Opernwerken Wolfgang Amadeus Mozarts auf. Darunter die Arie des Bartolo aus "Die Hochzeit des Figaro", die Arie der Königin der Nacht aus der "Zauberflöte" oder die Arie der Elettra aus "Idomeneo". Darüber hinaus kommen unter anderem aus Georges Bizets Oper "Carmen" das Lied "L’amour est un oiseau rebelle", aus Giuseppe Verdis "Rigoletto" das Duett "Figlia! Mio Padre!" und aus Giacomo Pucchinis "Tosca" die Arie der Tosca "Vissi d’arte" zur Aufführung.

Zum Feuerwerk spielt das Mannheimer Orchester Tschaikowskis "Capriccio Italien", und als traditionsreiche Zugabe wird - trotz Brexit - die heimliche englische Nationalhymne "Pomp and Circumstance March No. 1" erklingen. Falz ist sich sicher: "Keiner, der das gesehen und gehört hat, wird es vergessen." Einfach wunderbare Musik in einer der schönsten Kulissen im Südwesten.

Karten für das Open-Air gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und schon traditionell besteht hinter den Stuhlreihen die Möglichkeit, auf den Rasenflächen zu picknicken. Die schönsten drei Picknick-Arrangements werden von einer Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister René Pöltl prämiert.