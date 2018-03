Bei der Podiumsdiskussion in der alten Wollfabrik (von links): Wolfgang Niopek, Stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer, Dagmar Walter, IHK-Abteilungsleiterin, RNZ-Moderator Micha Hörnle, Unternehmer Steffen Philipp (HIMA) und Bürgermeister Dirk Elkemann. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die alte Wollfabrik gilt als regionaler Anziehungspunkt für Kleinkunst, Kabarett und Comedy. Jetzt wurde sie beim Unternehmergespräch der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar gerockt. Dabei erfolgte die Eroberung des Veranstaltungsortes durch zahlreiche Unternehmensvertreter aus Schwetzingen und Umgebung. Aber nicht zuletzt auch durch den verbal wieselflinken, stellvertretenden Leiter der Stadtredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung, Micha Hörnle.

Im Maßanzug - aber bewusst ohne Krawatte - gab er sich gekonnt das Image des modernen Zeitungsmachers und Kulturschaffenden mit Stil. Kurzweilig zu bleiben für die Gäste innerhalb eines strikt befristeten Zeitkorsetts, das geht ja oft nicht zusammen. Doch wie er seine vier Diskussionspartner auf der Bühne des Hauses einer Befragung unterwarf, das konnte sich sehen lassen.

Und am Ende waren sich alle auf der Bühne einig. Alle sind glücklich mit der regionalen Situation der Wirtschaft und "alle wollen den Weltfrieden. Das ist nicht ganz so überraschend", betonte Hörnle. "Trotzdem macht es wiederum mich glücklich". Sagt's und hat die Lacher auf seiner Seite. Und das nicht zum ersten Mal an diesem Abend.

Eröffnet hatten die Veranstaltung IHK-Präsident Gerhard Vogel und Erster Bürgermeister Dirk Elkemann. Die IHK-Unternehmergespräche dienen in erster Linie der Netzwerkbildung und dem gegenseitigen Kennenlernen der Vertreter aus Wirtschaft und Kommunen. Die IHK möchte als kompetenter Ratgeber und Vermittler einen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft leisten.

"Der Raum Schwetzingen mit allen umliegenden Gemeinden ist ein sehr wichtiger Teil unseres Wirtschaftsraumes. Schwetzingen bietet alleine über 7000 Arbeitsplätze und die Schwetzinger Wirtschaft trägt mit 8,5 Millionen Euro Gewerbesteuer jährlich erheblich zum kommunalen Schwetzinger Haushalt bei", führte Vogel aus. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 4,9 Prozent und damit sogar unter dem Durchschnitt in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Aus der aktuellen Konjunkturumfrage bei Unternehmen aus dem Kammerbezirk, die am 22. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt wird, sei erkennbar, dass es in der regionalen Wirtschaft "noch recht ordentlich läuft", dass sich aber wegen der internationalen Krisenherde langsam eine Verunsicherung bei Investitionen, Personalfragen und Zukunftsplänen breitmache. "Unsicherheit ist immer ein Investitionshindernis", sagte Vogel.

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Kosten der Energiewende, Vogel zählte zahlreiche konjunkturelle Baustellen auf, die rasch zu einem guten Ende gebracht werden müssen, um die Wirtschaft wieder auf die Überholspur zu bringen. Bezüglich der Energiewende forderte er einen Masterplan von der Regierung. "Unser Wirtschaftsstandort nimmt schweren Schaden, wenn die Energiewende nicht zu vertretbaren Kosten gelingt. Das wird ein Wettbewerbsnachteil, den wir nicht mehr aufholen können", prophezeite er.

In der Podiumsdiskussion betonte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK, Wolfgang Niopek, dass die Nachfolgesuche in vielen Unternehmen der Region ein wachsendes Problem darstellt. Steffen Philipp, Geschäftsführer und Inhaber der Brühler Firma HIMA, machte sich stark für ehrenamtliches Engagement bei der IHK. "Man muss sich fragen, was man als Unternehmer für die Wirtschaft tun kann".

Bürgermeister Elkemann nahm, von Hörnle befragt, zur Konversion Stellung. Man müsse die Planungen noch einmal überarbeiten, weil eine streng geschützte Fledermausart die alten Pläne infrage stelle. "Das wird eine neue Machbarkeitsstudie erfordern, die bis Ende 2015 fertig wird. 2017 werden wir dann die ersten Bauarbeiten sehen", führte der Bürgermeister aus. "Oh, da ist ja sogar Heidelberg schneller", entfuhr es da Moderator Hörnle.