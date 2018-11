Schwetzingen. (Sip) Schön ist es im Hirschackerwald und bald soll es für all seine Bewohner und Besucher noch schöner werden, so sehen jedenfalls die Planungen des Naturschutzbundes (NABU) aus. Der NABU, baldiger Eigentümer des Waldes, hat nicht nur in Sachen Erhaltung und Ausbau als Naherholungsgebiet Großes mit ihm vor, sondern natürlich auch in Sachen Naturschutz.

Dr. Katrin Fritzsch vom NABU-Landesverband ist Koordinatorin für das Projekt "Lebensader Oberrhein", in dessen Rahmen auch der Hirschackerwald und auch die Oftersheimer Dünen betreut werden. Im Rahmen einer Exkursion durch die Kerngebiete des Waldes stellte sie die geplanten Maßnahmen vor, durch die nicht nur einzelne Besonderheiten aus Flora und Fauna gefördert werden sollen, sondern vor allem ganze Landschaftsaspekte wie Heiden, blühende Sandrasen oder lichte Wälder mit wertvollen alten Einzelbäumen.

Wenn man weiß, dass sich schon jetzt Heideflächen hier entwickeln, die sehr an das Landschaftsbild der Lüneburger Heide erinnern, dass hier 40 verschiedene Wildbienen-Arten, vom Aussterben bedrohte Heuschrecken-Spezies und seltene Pflanzen wie Federgras und Sandstrohblume leben und Steppenrasen blühen, von denen in ganz Baden-Württemberg nur noch fünf Hektar vorkommen, dann kann man erahnen, dass hier ein Naherholungsgebiet der ganz besonderen Art für die Bevölkerung entstehen kann. Auch früher heimische, seltene Arten wie die Heidelerche, die am Boden der großen, baumlosen Freiflächen wie dem Appellplatz gebrütet hat, sollen wieder angesiedelt werden.

Bedenken über geplante Baumfällungen, die auch bei den Mitgliedern der NABU-Ortsgruppe "Schwetzingen und Umgebung" für Unruhe gesorgt hatten, konnten von Fritzsch ausgeräumt werden. So sollen zum Beispiel nur ökologisch wertlose "Stangenwälder" aus dicht an dicht gepflanzten Kiefern aufgelichtet werden und auf dieser Fläche parkähnliche Wälder entstehen, die vielen Pflanzen und Tieren neue Lebensräume bieten und die bereits bestehenden wertvollen Naturflächen verbinden.

Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, den Hirschackerwald als Erholungsgebiet für die ganze Bevölkerung zu erschließen und dabei seinen Wert als überregional bedeutendes Naturerbe zu erhalten und zu fördern.

Dies kann nur gelingen, wenn alle Besucher ihren Teil dazu beitragen, wenn Spaziergänger auf die Natur und ihre Bewohner Rücksicht nehmen, Sportler auf den Wegen bleiben und Hundehalter durch Beachten der Anleinpflicht dafür sorgen, dass viele sensible, störungsanfällige Wildtiere wie die schon erwähnte bodenbrütende Heidelerche auch die Chance haben, ihren Lebensraum im Hirschackerwald zu finden oder zurück zu bekommen.