Schwetzingen. (cwe) Die meist üblichen Gründe für eine Flucht in die Abhängigkeit von Drogen hatten auch im Verfahren vor dem Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Hans-Jörg Schneid ihre Erklärung: Verlust des Arbeitsplatzes, vier kleine Kinder aus zwei Beziehungen und Eigenkonsum schon in frühen Jahren wischten auch die letzten Hemmungen weg. Für 100 Euro sollte ein 29 Jahre alter Russlanddeutscher als Fahrer 680 Gramm Marihuana in einem Pkw transportieren. Der Auftraggeber hatte selbst keine Fahrerlaubnis mehr, sodass er einen weitläufigen "Drogenkunden" für seine Zwecke anheuerte.

In der Anklage der Staatsanwaltschaft hieß das: "Bei einer Polizeikontrolle auf der A 6 fiel den Beamten ein älterer Pkw auf, dessen Insassen ihnen komisch vorkamen. Sie kontrollierten das Fahrzeug und durchsuchten nach Widersprüchen in den Ausweispapieren den Wagen, fanden in einer Sporttasche 680 Gramm Marihuana und nahmen die Insassen zur Personenkontrolle mit auf die Wache. Es folgte eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge.

"Ohne Abschluss", so sein Verteidiger, "hat er 2005 die Hauptschule verlassen, dann nach zwei Jahren Gelegenheitsarbeit endlich eine Lehre als Stahl- und Betonbauer abgeschlossen. Als er betriebsbedingt gekündigt wurde, rutschte er in die Drogenszene ab. In der Mietwohnung, die er mit seiner Frau und deren Kind bewohnte, war ein "Herrenzimmer" im Keller eingerichtet, wo üblicherweise gekokst und gekifft wurde. Dann fragte ihn eines Tages sein "Lieferant", ob er für ihn gegen 100 Euro eine Fahrt nach Norddeutschland erledigen könne, da er selbst keine Fahrerlaubnis mehr habe. Mit drei Kollegen aus der Szene waren die Männer losgefahren, wohl wissend, dass irgendwo im Auto eine Tasche mit Stoff versteckt war.

Vor Gericht beteuerte der Angeklagte, dass ihn diese "heilsame Lehre" von der Drogenszene abhalten würde. Seine Familie mit den vier Kindern sei jetzt seine Lebensaufgabe. "Das Geständnis lässt ihn mit seiner jetzt positiven Prognose und einer festen Arbeit mit einem Jahr, drei Monaten auf Bewährung, 1200 Euro Geldauflage auf richtige Bahnen kommen", betonte die Staatsanwaltschaft.

Von der Verteidigung wurde ein Jahr auf Bewährung ohne Auflage erbeten, die von Richter Hans-Jörg Schneid und Schöffen wegen "Beihilfe zum Besitz in nicht geringen Mengen" mit einem Jahr zur Bewährung (zwei Jahre) plus 600 Euro Strafe an das Kinderhospiz in Mannheim, zahlbar in Raten zu 50 Euro, geahndet wurde. Schneid: "Er ist kein typischer Täter aus der Drogenszene!"