Bis März wird in einem ersten Bauabschnitt das Gleis 2 am Mittelbahnsteig des Bahnhofs modernisiert, Erdarbeiten für den Ausbau des Bahnhofs und der Bahngleise haben endgültig begonnen. Fotos: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Es war ein Geduldsspiel, aber jetzt rollen die Bagger endlich", unterstrich Oberbürgermeister René Pöltl das reale Bild, das sich gegenwärtig dem Beobachter am Bahnhof bietet. Die gelben Bagger rollen mit Hilfe von eisernen Zugrädern auf den Schienen, die Erdarbeiten für den Ausbau des Bahnhofs und der Bahngleise haben endgültig begonnen. Zum symbolischen Spatenstich war jetzt ein großer Bahnhof angesagt am kleinen Bahnhof der Spargelstadt. Der Oberbürgermeister und der Erste Bürgermeister, Bundestags- und Landtagsabgeordnete der Region, der für Schwetzingen zuständige Mannheimer Bahnhofsmanager Hans-Jürgen Vogt, Landrat Stefan Dallinger und nicht zuletzt der ZRN-Vorsitzende Christian Specht waren gefordert beim Sandschaufeln.

Verkehrswende im Blick

Rund 25 Millionen Fahrgäste befördert die S-Bahn jährlich, 80.000 sind es an einem Werktag, wie Specht vorrechnete. "Das bedeutet eine erhebliche Entlastung der Straßen und kann als Verkehrswende bezeichnet werden". Gegenwärtig gibt es in der ersten Ausbaustufe der S-Bahn 105 Stationen auf einer Streckenlänge von rund 400 Kilometern. Nach der Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe sollen es 158 Stationen mit etwa 500 Kilometern Streckenlänge sein.

Zwischen Mannheim und Karlsruhe sind acht Haltestationen geplant, darunter drei in Schwetzingen. Für den Gesamtausbau nehmen die Kommunen, Kreise, Land, Bund und VRN rund 49 Millionen Euro zuzüglich der Planungskosten von gut zehn Millionen Euro in die Hand. Davon entfallen auf den Bund 28,3 Millionen Euro, auf das Land 8,9 Millionen Euro, den Landkreis und die Stadt Karlsruhe 4,6 Millionen Euro sowie den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) mit den beteiligten Kommunen 17,2 Millionen Euro.

Alleine der Umbau des Bahnhofs in Schwetzingen schlägt dabei mit 5,3 Millionen Euro zu Buche. Davon übernehmen die kommunale Seite, also Stadt und Rhein-Neckar-Kreis, voraussichtlich 1,3 Millionen Euro plus noch einmal denselben Betrag an Planungskosten. "Die Baukostensteigerungen waren ein großes Problem", betonte Specht. Mit Pünktlichkeit, Komfort und Umweltfreundlichkeit sollen die S-Bahn-Züge aber eine Verkehrswende befördern.

Und mit einem freundlichen Ambiente und einem subjektiv erhöhten Sicherheitsgefühl sei ein Schub für noch höhere Nutzerzahlen zu erwarten, glaubt Oberbürgermeister Pöltl. "Schwetzingen ist schließlich eine Stadt, die außer den Pendlern auch viele Gäste begrüßt. Und so ein Bahnhof ist der erste Gruß einer Stadt an ihre Besucher". Ein Bahnhof, der nicht barrierefrei ist, sei niemandem mehr zu vermitteln gewesen. "Das ist jetzt bald vorbei. Insofern wird mit dem Umbau nun eine große Sehnsucht der Bürgerinnen und Bürger erfüllt", sagte Pöltl.

Im ersten Bauabschnitt wird von Februar bis März Gleis 2 am Mittelbahnsteig modernisiert. Die zweite Bauphase am Gleis 5, ebenfalls am Mittelbahnsteig, dauert von März bis April und der Hausbahnsteig Gleis 1 wird in einer dritten Bauphase bis Ende September erneuert.

Zu den Baumaßnahmen gehört die Anhebung der Bahnsteighöhen auf 76 Zentimeter über Gleisoberkante, was ein ebenerdiges und damit barrierefreies Besteigen der S-Bahn-Züge ermöglicht. Zwei neue Personenaufzüge sollen ferner den barrierefreien Zugang zum Mittelbahnsteig ermöglichen. Zusätzlich ist die Ausstattung der Bahngleise mit Sitzgelegenheiten, neuen Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, Wetter- und Windschutz sowie Wegeleitsystem, Uhren und Abfallbehältern vorgesehen.