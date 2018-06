Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Asylbewerber aus der Flüchtlingsunterkunft in der Friedrichsfelder Landstraße kamen bei einem Informationsabend des Landratsamtes sowie des Arbeitskreises 'Asyl' im Palais Hirsch zusammen. Foto: Lenhardt

Von Anna Becker

Schwetzingen. Viele kannten sich bereits, winkten sich zu und suchten das Gespräch. Andere wie der größte Teil der Asylbewerber, die an diesem Abend ebenfalls in das Palais Hirsch gekommen waren, standen dagegen etwas verschämt am Rande des Geschehens. Vielleicht waren sie auch erstaunt angesichts der vielen Menschen, die sich hier versammelten mit dem einzigen Ziel: Das Leben der Flüchtlinge möglichst zu verbessern.

"Von den rund 130 Menschen waren sicherlich die Hälfte interessierte Bürgerinnen und Bürger", betonte Stefan Becker, der als Leiter des Ordnungsamtes im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises diesen vertrat. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Asyl" Schwetzingen hatte das Landratsamt zu einem Informationsabend zur Gemeinschaftsunterkunft der Flüchtlinge eingeladen. "Wir hatten von verschiedenen Seiten das Bedürfnis der Bevölkerung angetragen bekommen, mehr über die Flüchtlingsunterkunft in der Friedrichsfelder Landstraße zu erfahren", sagte Becker.

Ein Platz, der weit mehr ist als die bloße Zusammenwürfelung von Menschen und Containern. Dies betonten die Vertreter des Asylkreises, der mit rund 86 Personen in Schwetzingen aktiv ist.

Hier leistet der Arbeitskreis "Leben und Soziales" primär Hilfe zur Selbsthilfe. Auch die oft zutiefst traumatisierten Ankömmlinge bedürften der Zuwendung. Zuzuhören sei für diese Menschen enorm wichtig, denn hier bringen Flüchtlinge natürlich ein Stück sensibles Terrain aus ihrer Heimat mit sich.

Die Gruppe "Bildung Kinder und Jugendliche" engagiert sich an den Schulen, bieten einen Vorbereitungsunterricht, übersetzen und helfen bei Elterngesprächen. Für die Kinder sei die Umstellung auf deutsche Schulen sehr schwer, betonte die Gruppe: viele sind traumatisiert, kommen ohne Eltern nach Deutschland, haben im Camp keine Rückzugsmöglichkeiten und müssen in der Schule gleich Leistung bringen, ohne die Sprache oder Schrift zu kennen.

Der Arbeitskreis "Freizeit" bietet daher Spielen und Basteln, das Einüben von Regeln, Yoga für Mädchen, Fußball für Jungs und Spielenachmittage mit Gymnasiasten.

Schließlich bieten die Ehrenamtlichen auch Erwachsenenbildung an. Elf ehrenamtliche "Lehrer" schulen dabei Menschen "vom Tierarzt bis zum Bauern" - oftmals mit nur rudimentären Kenntnissen im Schreiben und Lesen.

Wer sich den Arbeitskreisen anschließen möchte, kann täglich zwischen 8 und 16 Uhr einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin des Rhein-Neckar-Kreises im Camp in der Friedrichsfelder Landstraße antreffen.

Info: Der Arbeitskreis "Asyl" Schwetzingen ist über die Freiwilligenagentur der Stadt, Telefonnummer 06202.9506796, oder per E-Mail unter freiwilligenagentur@schwetzingen.de zu erreichen.