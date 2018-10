Von Harald Berlinghof

Oftersheim. Das Sternenbanner der Amerikaner wurde eingeholt und die blauen Rauten der Wittelsbacher kombiniert mit der gewundenen grünen Schlange des Oftersheimer Ortswappens wurden gehisst. Über dem Gelände des Golfplatzes weht jetzt neben der baden-württembergischen Fahne und der Bundesflagge die Ortsfahne. Gestern wurde das Gelände der 18-Loch-Golfplatz-Anlage mitsamt den darauf befindlichen, von den Amerikanern errichteten Gebäuden offiziell von den US-Streitkräften an die Gemeinde übergeben.

Was die Amerikaner zurücklassen, lassen sie sich gut bezahlen. "In schwierigen, nicht gerade leichten und harten Verhandlungen", so alle Beteiligten, war man sich schließlich einig geworden. Die Gemeinde, der 47 Prozent der rund 50 Hektar großen Fläche am Rande des Oftersheimer Waldes gehört, zahlt 840 000 Euro, das Land, dem 47 Prozent gehören, übernimmt 500 000 Euro.

Dieses Geld soll durch den zukünftigen Pächter als Ablösesumme wieder hereinkommen, sodass für die Gemeinde keine Kosten entstehen. Vielmehr habe man bereits sechs Interessenten, so Bürgermeister Helmut Baust, die sich für eine Weiterführung der Golfanlage anbieten. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Gemeinde zukünftig eine hohe Pacht vom Betreiber erhalten wird. Mit unter den sechs Interessenten ist auch der Golfclub Rheintal, der die Anlage in der Übergangszeit betreut.

Der Golfplatz entstand 1958 als Freizeitmöglichkeit für die Mitglieder der US-Army. Jahrzehntelang war das Gelände für Oftersheimer tabu. "Wir Kinder durften damals unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen als Caddies hier arbeiten und uns ein ordentliches Taschengeld dazuverdienen", erinnert sich Bürgermeister Baust. Nach 55 Jahren geht das Gelände nun wieder an Oftersheim und den Landesforst zurück. "Wir wollen dieses herrliche Dünengelände wieder näher an die Oftersheimer heranbringen, obwohl es ein Golfplatz bleiben soll", betonte Baust.

Mitte der 1980er Jahre wurde der Golfclub Rheintal gegründet und bekam ein "Gastspielrecht" auf dem Gelände. "Wir wandeln uns jetzt vom Untermieter zum Hauptmieter", sagte Helmut Baust, Golfclubpräsident und Namensvetter des Bürgermeisters ohne verwandtschaftliche Beziehungen. Man hatte ein Mitbenutzungsrecht, das alle zwei Jahre verlängert werden musste.

Für die Übergangszeit übernimmt der Golfclub die Verantwortung auf dem Grün. Der Golfclub stand nach dem Weggang der Amerikaner ohne eigene Pflegemaschinen da. Die hatte die US-Army mitgenommen. Umliegende Clubs und Hersteller waren dem Golfclub in dieser Frage entgegengekommen.

Jetzt geht der Blick nach vorn: Wir wollen die Anlage nicht verändern und auch in ihrer ökologischen Bedeutung erhalten", meinte der Clubchef.