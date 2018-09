Schwetzingen. (stek) Das Turnfest ging gestern zu Ende und das Wetter hatte bis zum Schluss kein Einsehen. Darunter litt auch der "Kurpfälzer Abend", ganz im Zeichen von Musik, Sport und Spargel. Geplant für den bunt geschmückten Schulhof in der Carl-Theodor-Schule mussten das Kurpfälzer Lebensart Fest angesichts von Dauerregen in die Aula des Hebelgymnasiums umziehen. Und so ein wenig drückte das eben doch auf die Stimmung. Wobei die Betonung auf ein wenig liegt. Angeführt von der Schwetzinger Spargelkönigin Katharina I, die weit über 100 Liter feinste Spargelsuppe mitgebracht hatte, gelang es den Sportlern und Musikern, doch immer wieder kleine Highlights zu setzen, die das miese Wetter vergessen ließen und den einen Rheinländer oder anderen aus der Reserve lockte.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Roland Strieker übernahm der Kurpfälzer Mundartvirtuose Stephan Kraus Vierling die Bühne und vermittelte kurpfälzische Grundlagen. Grundlagen ganz andere Art vermittelten im Anschluss die Rheinländer Gäste. Im Rhönrad, einem Sportgerät, das aus zwei Reifen besteht, die durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind, zauberten Tim Perlewitz, Susanne Paasen und Shahin Sadatolhosseini wahre Kunststücke in die Aula. Anmutig und faszinierend. So faszinierend, dass viele Kinder und Jugendliche die Sportler mit Fragen rund um diesen Sport geradezu löcherten.

Ziemlich leidenschaftlich stürzten sich die Gäste aus Köln und Aachen in den Spargelschälwettbewerb. Die Bilanz, zehn Gewinner und zwei Verletzte. Spargelschälen scheint für die Finger "gefährlicher" als gedacht.

Anschließend ging es musikalisch Schlag auf Schlag weiter. Erst übernahm der Beat Boxer Martin Gold die Bühne und begeisterte das Publikum. Es folgten die "SchwetSingers" mit Hits wie "Sky Fall" und "die Band "2nd Turn", die die Aula endgültig durchrockten. Mithilfe einiger Kölnerinnen entfesselte die Musiker die Aula geradezu. Den Schluss gestaltete der TSV Oftersheim mit einer Twirling Showtanz Einlage. Grandios und sehr stimmungsvoll, und das galt am Ende dann doch für den ganzen Abend.