Schwetzingen. (stek) Gestern morgen, genauer am 11.11. um 11.11 Uhr. Der gesamte Elferrat der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) steht vor den Toren des Rathauses und fordert vehement dessen Schlüssel. So wie in jedem Jahr. Doch was dann geschieht, dürfte in die Geschichte des Ratshaussturms eingehen. Denn nach der üblichen Replik auf die Forderungen des SCG - Ehrenpräsidenten Dr. Hans-Joachim Förster greift Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zur E-Gitarre und rockt dem Narrensturm fast den Boden unter den Füßen weg. So viel Show rund um diesen Eröffnungstermin zur Fastnacht gab es wahrlich noch nie.

Für den Narrenpräsidenten stand fest. Die Sache mit der Macht im Rathaus ist nicht leicht. Denn Beamten seien durch Narren eigentlich nicht zu ersetzen. Nur der Beamte könne an die Stelle der Narren treten. Doch dies stehe heute nun einmal nicht auf der Tagesordnung. Und so bleibe die Forderung auf dem Tisch.

Für den OB nur Worte, denen er gemeinsam mit Roland Strieker, Amtsleiter des Familienamtes, und der frühere Stadtrat Achim Nassner die Kraft der Rockmusik entgegensetzte. Zur Melodie von "Born to be wild" (Steppenwolf) und klaren Worten Richtung Elferrat begeisterte er Narrenmeute und Zaungäste vorm Rathaus restlos. Die Begeisterung kannte kaum Grenzen, und nur zu gern hätten die Leute noch gern mehr gehört. So aber wurde der OB spontan zum Ehrenelferrat ernannt und musste dann doch die Macht im Rathaus abgeben.