Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Das kommende Haushaltsjahr 2014 ist stärker von Optimismus geprägt als die Zahlenwerke der vergangenen Jahre. "Auch 2013 wird ein überaus erfolgreiches Jahr, nachdem wir die Ausgabenseite diszipliniert haben und zugleich die Einnahmen sehr hoch sind", hatte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Einbringung des Haushalts 2014 gute Nachrichten für die Mitglieder des Gremiums mitgebracht.

"Die Einnahmeseite wird 2014 vor allem aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen sehr gut sein", präzisierte Pöltl. Nur für die große Sanierungsmaßnahme am Hebel-Gymnasium wird eine Darlehensfinanzierung in Erwägung gezogen, da die gegenwärtigen Bankenzinsen sehr niedrig sind. Gleichzeitig könne man dann mit dadurch verbleibenden Mitteln die Rücklage stärken. Rund vier Millionen Euro Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt können als Zuführung an den Vermögenshaushalt fließen. "Doch auch diese vier Millionen reichen als Investitionssumme nicht für alles aus", so der Oberbürgermeister.

Angesichts der finanziell guten Lage war ein Antrag des Schwetzinger Wähler Forums (SWF) zur Reduzierung der Zahl der Gemeinderäte von derzeit 26 auf 22 kaum noch finanziell begründbar. Üblicherweise stehen einer Stadt mit mehr als 20 000 Einwohnern 26 Stadträte zu. Gesetzlich möglich wäre eine solche Reduzierung aber, insgesamt würde die Stadt dadurch knapp 10 000 Euro jährlich einsparen. Pöltl gab allerdings zu bedenken, dass in den nächsten Jahren erhebliche Aufgaben zu bewältigen seien.

Die Fraktionen von CDU, FWV, FDP und SPD sprachen sich gegen eine Reduzierung e aus, weil mehr Räte auch mehr Arbeit schultern könnten. Carsten Petzold vom SWF begründete den Antrag noch einmal damit, "einmal ein Zeichen und ein Signal nach außen" geben zu wollen, "dass auch einmal mit weniger mehr zu erreichen ist". Außerdem trage die Arbeitslast im Gemeinderat sowieso nur eine kleinere Gruppe. Niemals sei es dabei um eine rein finanzielle Ersparnis gegangen, erläuterte er. Trotzdem lehnte der Gemeinderat mehrheitlich mit 16 gegen sieben Stimmen den Antrag ab.

Bei einer Gegenstimme von Inge Melkus (SWF) wurde beschlossen, den bisherigen Umweltausschuss aufzulösen und die anfallenden Themen im Technischen Ausschuss mitzubehandeln. Gleichzeitig soll nach der Kommunalwahl 2014 ein Kulturausschuss geschaffen werden (weitere Berichterstattung folgt).