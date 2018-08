Von Sabine Sipos

Schwetzingen. Die Insel Kreta ist nicht nur eine "Wiege" griechischer Kulturgeschichte, so wie Kostis Schizakis kann man sie auch zu einem Ort machen, der kretischen Malern eine Möglichkeit bietet, auf lokaler, regionaler und europäischer Ebene präsentiert zu werden. In Heraklion gründete und betreibt Schizakis das Museum für Bildende Künste, kurz METH genannt.

Das METH soll aber auch eine Begegnungsstätte aller Bürger sein, die sich für Kunst und Kultur, in kleinem oder großem Rahmen interessieren. Mit 110 Malerinnen und Malern wurde ein Projekt gestartet, bei dem sich die Künstler mit Literatur analytisch auseinandersetzen sollten. Gezeigt wurden die künstlerischen Ergebnisse bereits mit allen Künstlern in einer Ausstellung in Koropi (nahe Athen).

Von Dorian Gray bis Hamlet

Mit 32 der Bilder in Öl, Acryl und unterschiedlichen Stiften, auf Leinwand oder Papier, war Kostis Schizakis nun aus Heraklion in die Kurpfalz gereist. Die Deutsch Griechische Akademiker Gesellschaft (DGAG) und die Stadt Schwetzingen hatten ihn eingeladen. Für die Ehre, im Palais Hirsch ausstellen zu können, sowie die gute Organisation dankte er Herta Terzidis und Manousos Zoulakis von der DGAG herzlich.

Zoulakis hatte dabei als Dolmetscher fungiert und begrüßte auch die Gäste im vollbesetzten Saal. Günther Klement, aus dem Vorstand der Gesellschaft, gab eine kurze Einführung in die Arbeiten, wobei er sich als Fachmann der Materie "altgriechisch", auf die Werke mit mythologischen Inhalten beschränkte. Das ergab später einen interessanten Gesprächsstoff, denn Klement hatte etwas erklärend ins Spiel gebracht, was man allgemein nicht mit Mythologie verbindet. Als "Mythos" - und hier kam dann das "altgriechische" Wissen ans Licht - bezeichnete man meist die Kommunikation eines Chores mit den Darstellern eines griechischen Dramas.

Aus dieser Perspektive war dann auch die Serie der mythologischen Bilder zu betrachten, bei denen es sich um Herakles, Dädalus und Ikarus, Theseus und Prometheus handelt. Erklärende Texte befinden sich zusätzlich bei den Arbeiten.

Die Mehrzahl der Sujets befassen sich aber mit Märchen, Romanen und Figuren der klassischen Literatur, wie "Dorian Grey" von Oscar Wilde, "Hamlet" von William Shakespeare, den "Drei Schwestern" von A. Tschechow oder Patrick Süskinds "Parfüm".

Figuren und Geschichten in Bilder umzusetzen und zu analysieren, brachte bei den Künstlern mal nachdenkliche, aber auch heitere Seiten hervor. Sicher spielt beim jeweiligen Künstler seine innere Einstellung - ist er ein Optimist oder Pessimist - oder auch seine Herangehensweise an die einzelnen Autoren eine Rolle. Der Betrachter mag es entscheiden. Hilfen geben die beigefügten Texte. Es wäre nicht gerecht, einen einzelnen Künstler herauszuheben, denn eines ist allen Werken gemeinsam: Sie sind exzellent und absolut ästhetisch umgesetzt. Bei der Ausstellungseröffnung begeisterte musikalisch Anna Panagopoulos, die die Kunstwerke im Palais Hirsch mit großartigen Klavierbeiträgen vortrefflich umrahmte.

Info: Zu sehen ist die Werkschau der "Literarischen Illustrationen" im Palais Hirsch noch bis zum 2. April, freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr.