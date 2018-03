Am 28. November zu Beginn des diesjährigen Weihnachtsmarktes wird die in diesem Jahr neue Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet. Derzeit werden bereits die Lichtnetze wie hier in der Dreikönigstraße und die Engelsflügel montiert. Foto: Stadt Schwetzingen

Schwetzingen. (leo) Weihnachtseinkäufer dürfen sich freuen. In diesem Jahr wird die Innenstadt in der Advents- und Weihnachtszeit in ganz besonders schönem Licht erstrahlen. Grund ist die neue Weihnachtsbeleuchtung, für die der Gemeinderat im Frühsommer grünes Licht gegeben hatte und die heuer erstmals zum Einsatz kommen wird.

In diesen Tagen werden die nach den Plänen des Wuppertaler Lichtplanungsbüros Dinnebier + Knappschneider konzipierten Leuchtkörper überall in der Innenstadt montiert. Die ersten Vorboten sind bereits in der Friedrichstraße sichtbar. Dort schmücken die neuen Lichtnetze die Straßenlaternen, die gleichen sollen auch die Karlsruher Straße in weihnachtliche Stimmung tauchen.

Dass diese beiden Straßen in die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung mit einbezogen werden, ist eine gewünschte Neuerung in diesem Jahr. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Weihnachtsbeleuchtung und die damit verbundene festliche Stimmung erstmals auch auf die Karlsruher Straße und die gesamte Friedrichstraße auszuweiten. Damit haben wir die Anregungen und Wünsche der Bürger und Geschäfte aufgenommen, die bei der öffentlichen Präsentation der neuen Beleuchtung im Juli für eine Ausweitung der Weihnachtsbeleuchtung auf diese beiden Straßen votiert haben", verdeutlichte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl.

Lichtnetze werden auch über die Mannheimer Straße und die Dreikönigsstraße gespannt werden. Neben den Lichtnetzen an den Linden werden die Carl-Theodor-Straße heuer auch Flügelmotive quer über die Straße schmücken. Und auch in der Schlossstraße werden die Lichtmasten in Szene gesetzt.

Ein besonderes Highlight wird sicherlich das Anstrahlen der Fassaden von Rathaus, Volkshochschule und der so genannten "Drehscheibe" (Quadrato, I-Punkt, Kurpfalzpassage) sein. Mittels einer Drehscheibe und eines Projektors werden Sterne über die Häuserfronten gleiten und die Fassaden zum echten Hingucker werden lassen. Die notwendigen Vorarbeiten zur Aufhängung der neuen Beleuchtung hatte das Stadtplanungsamt geleistet, das jetzt auch die Montage der Leuchtmittel koordiniert.

Natürlich sorgen auch wieder elf große Tannenbäume, die unter anderem auf dem Schlossplatz, den Kleinen Planken und vor der Kirche gegenüber dem Rathaus stehen und mit insgesamt rund hundert Lichterketten geschmückt werden für weihnachtliche Stimmung.

Und noch eine Neuerung gibt's in diesem Jahr: Die Weihnachtsbeleuchtung ist ab sofort zeitlich an die Straßenbeleuchtung gekoppelt. Das heißt, sie wird jeden Tag pünktlich mit der Straßenbeleuchtung ein- und wieder ausgeschaltet. Durch den zusätzlichen Einsatz von LED-Lampen können zudem Strom und Kosten eingespart werden.

Info: Die Weihnachtsbeleuchtung wird pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarktes am 28. November eingeschaltet und bis nach dem Feiertag "Heilige Dreikönige" am 6. Januar 2013 in Betrieb bleiben.