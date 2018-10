Schwetzingen. (hab) Das Schwetzinger Schloss wird in den kommenden zwei Jahren auf Vordermann gebracht. Die gesamten Innenräume der Beletage werden geräumt und die Möbel und Interieurs ins Depot der Staatlichen Schlösser und Gärten nach Karlsruhe gebracht. Eine komplett neue Elektrifizierung und Beleuchtung soll in den Schlossräumen angebracht werden. Solange werden die Räume nicht zugänglich sein.

Die letzte Gelegenheit, die Räume in ihrem bisherigen Zustand zu bewundern, wird am Wochenende des 13. und 14. September bestehen, wie die Leiterin der Schlossverwaltung, Sandra Moritz, und die beiden Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Andreas Falz und Michael Hörrmann, gestern betonten. Gleichzeitig soll die gartenseitige Schlossfassade erneuert, das Besucherzentrum erweitert und das Kassenhäuschen modernisiert werden. Zusätzlich werden die Laubengänge restauriert und wird das Untere Wasserwerk, das außerhalb des Gartens liegt, in Stand gesetzt und saniert. "Insgesamt kosten diese Baumaßnahmen 5,5 Millionen Euro", so Bernd Müller, Leiter des Amtes Mannheim, Vermögen und Bau.

Im letzten Jahr kamen 730.000 Besucher ins Schwetzinger Schloss und seinen Garten. Darin enthalten sind allerdings die - zumeist Schwetzinger - Dauerkarteninhaber mit Mehrfachbesuchen.

Fi Info: www.schloss-schwetzingen.de.