Von Stefan Kern

Schwetzingen. "Wir haben in der Vergangenheit zu sehr auf den motorisierten Individualverkehr geachtet", so Bürgermeister Dirk Elkemann gleich zu Beginn der Präsentation der neuen Fahrradstrecke. Und genau das soll sich nun ändern. Mit dem Fahrradschutzstreifen entlang der Linden- und der Kronenstraße soll der Radverkehr sicherer und fließender gemacht werden. Natürlich gehe es nicht darum, das Auto zu verdrängen. Aber das Fahrrad soll in den Augen Elkemanns und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel dem Auto im öffentlichen Raum durchaus gleichgestellt werden.

Die Neuregelung ist eine der zehn Sofortmaßnahmen des Verkehrsplaners Professor Christoph Hupfer, die im Rahmen des Verkehrsforums "mobiles Schwetzingen" erarbeitet wurden. Bemängelt wurde damals, dass die Breite des bisherigen Fuß- und Radweges nicht ausreiche, was zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern geführt habe.

Darüber hinaus war es für Autofahrer, die aus Seitenstraßen kamen, aufgrund parkender Autos relativ schwierig, Radfahrer rechtzeitig zu erkennen. In den Augen des Verkehrsexperten Hupfer war die bisherige Situation "tatsächlich verkehrsgefährdend". Mit dem Schutzstreifen solle nun mehr Sicherheit für alle erreicht werden. Ein positiver Nebeneffekt sei auch, so Elkemann, dass der Verkehr verlangsame, da Autofahrer sich die Straße mit Radfahrern teilen und nun beide Seiten aufeinander Rücksicht nehmen müssten.

Am Ende, so waren sich die beiden Verantwortlichen einig, stehe damit auch ein dickes Plus in Sachen Wohn- und Lebensqualität.