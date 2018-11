Unzumutbare Zustände herrschen in der Containeranlage am Hofweg. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Seit Monaten schwelt das Thema der Obdachlosenunterkunft. Die von vielen als menschenunwürdig bezeichneten Bedingungen in der Containeranlage im Hofweg gelten als nicht mehr länger tolerierbar. Darin sind sich eigentlich alle einig. Den 20 dort lebenden Menschen muss geholfen werden. Auch darin besteht Konsens. Nun fand im Rathaus ein erster "Runder Tisch" statt, in dem sich engagierte Gemeinderäte und Mitarbeiter der Initiative "Gemeinsam statt einsam" darüber austauschten, wie man den Obdachlosen helfen kann.

Zuerst hatte der Gemeinderat eine von der Stadt gut gemeinte Verlagerung der Obdachlosenunterbringung in ein neues Gebäude im Mörscher Weg abgelehnt - wegen einer unzumutbaren Lage. Dann kamen immer mehr Missstände im Hofweg ans Tageslicht, Anfang September gründete sich "Gemeinsam statt einsam". Erster Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg ließ gestern vor Journalisten keinen Zweifel daran, dass es in erster Linie um die Menschen gehe, nicht um Gebäude. Und doch hängt beides miteinander zusammen.

Präferiert wird gegenwärtig die Unterbringung der Hofwegbewohner dezentral in stadteigenen Wohnungen. Alternativ komme ein bestehendes Gebäude als zentrale Obdachlosenunterkunft infrage. Erste Sondierungsgespräche seien im Gange, ein Neubau, so Jakob-Lichtenberg, sei eher unwahrscheinlich. Damit zu rechnen, dass man den Menschen im Hofweg schon zu Weihnachten eine Lösung anbieten könnte, sei eher Wunschdenken. "Da würde ich mich nicht festlegen wollen". "Das wäre aber toll", meinte dagegen Dannie Zielke, einer der Mitgründer der Initiative.

Heraus kam bei dem "Runden Tisch" auch, dass man bei der Betreuung der Menschen im Hofweg professionelle Hilfe brauche. "Manche dieser Menschen müssen an die Hand genommen werden, weil sie traumatisiert sind. Sie brauchen Unterstützung dabei, ihr Leben zu meistern", so Jakob-Lichtenberg. Dazu könnte im nächsten Jahr, wenn der Gemeinderat dem zustimmt, eine städtische Stelle für einen Sozialarbeiter geschaffen werden. Ins Leben gerufen wurde beim "Runden Tisch" auch ein "Arbeitskreis Patenschaft", in dem ehrenamtliche Helfer sich um einzelne Obdachlose kümmern. "Es gibt unter den Leuten welche, die haben aufgegeben. Denen muss man helfen", so die Mitinitiatorin von "Gemeinsam statt einsam", Nicole Herzog.

Der zweite Runde Tisch soll am 4. November, 18 Uhr, im Rathaus stattfinden.