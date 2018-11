Von Stefan Kern

Schwetzingen. Früher war es mühsam und nur wenigen vorbehalten. Lernen, seiner Neugierde nachgehen und Neues entdecken war noch vor wenigen Jahrzehnten etwas für die sogenannten Eliten. Dass sich heute jeder, der will, der Welt des Wissens widmen kann, hat viel mit der Moderne und der Entwicklung der Volkshochschule (VHS) zu tun. Hier wurde den Menschen ohne Ansehen des Standes ermöglicht, zu lernen und sich frei nach Immanuel Kant aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Die Leiterin der VHS, Gundula Sprenger, formuliert es zur Präsentation des neuen VHS-Programms mit dem Physiker Albert Einstein. Wichtig für ein gelingendes Leben sei, dass man nicht aufhört zu fragen.

Eine Devise, die der VHS der Stadt gar nicht erst ins Stammbuch geschrieben werden muss. "Fragen, Nachfragen und Hinterfragen waren schon immer grundlegende Bestandteile in der VHS." Für Sprenger ist das Fragen in all seinen Facetten gar ein Beleg für Lebenswille und Lebenslust. "Ich will wissen und lernen, also lebe ich." Es wartet so viel Spannendes da draußen in dieser Welt, dass sogar die 420 Seminare und rund 175 Vorträge oder Einzelveranstaltungen des Herbst-/Wintersemesters es kaum vermögen, auch nur ein in Teilen angemessenes Bild dieser Welt darzustellen.

Dennoch wirkt das Programm, dass das VHS-Team um Sprenger aus dem Boden stampfte, ziemlich beeindruckend. Kaum ein Lebensbereich wird ausgelassen. Gesundheit, Entspannung und Fitness, Ernährung, Sprachen, Politik, Computer, Mode, Philosophie, Recht, Geschichte, Ökonomie, Psychologie, Pädagogik, Literatur, Kunst, Malen, Musizieren und Fotografieren.

Das Kurssystem ähnelt schon fast einem Labyrinth, das im Programm jedoch übersichtlich gegliedert ist und einen schnellen Überblick erlaubt. Im Bereich Sprachen werden beispielsweise 18 Sprachen von Chinesisch über Türkisch und Portugiesisch bis Ungarisch und Neugriechisch angeboten. Dabei kann das Beherrschen neuer Sprache gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sprenger ist sich sicher, "neue Sprachen bedeuten neue Welten". Schon wenige Sätze in einer anderen Sprache öffnen die Herzen der Einheimischen und machen den nächsten Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Spannend dürfte auch die finanz- und kulturpolitische Reise durch Europa sein. Als Reiseführer konnte der frühere baden-württembergische Finanzminister Gerhard Stratthaus gewonnen werden. In seinem Vortrag "Europa ist mehr als der Euro" entwirft er ein Bild Europas, dessen Erhalt mehr als erstrebenswert erscheint. Die USA in der postheroischen Ära mit Drohnen und umfassender Überwachung zu verstehen, ist nicht immer leicht. Das Seminar "Die amerikanische Außenpolitik des 20. Jahrhunderts" versucht hier Fragen aufzuwerfen und zu beantworten, die auch aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen zumindest in Teilen nachvollziehbar erscheinen lassen.

Aber auch Fragen, wie sinnvolle Investitionsentscheidungen angesichts des weltweit niedrigen Zinsniveaus aussehen könnten, werden in der VHS genauso gewälzt wie die Frage nach der richtigen Ernährung oder dem perfekten Foto.

Im Oktober gibt es übrigens auch noch ein Jubiläum zu feiern. Das Philosophische Café feiert seinen zehnten Geburtstag. Und wie die Jahre zuvor werden in diesem sehr speziellen Café wieder die ganz großen Fragen aufgeworfen.

Ein Blick in das VHS-Programm lohnt sich also und der Besuch einzelner Veranstaltungen noch mehr. Lernen ist Lebenslust und die VHS scheint dafür der perfekte Ort zu sein.

Info:

Anmeldungen sind ab kommendem Montag, 8. September, telefonisch 06202/20950, per E-Mail info@vhs-schwetzingen.de oder per Fax (06202/209540) möglich. Weitere Informationen unter www.vhs-schwetzingen.de oder im Programmheft, das in Rathäusern, Bibliotheken der Mitgliedsgemeinden, Sparkassen, Banken, Buchhandlungen sowie zahlreichen Geschäften und Arztpraxen im VHS-Bezirk kostenlos ausliegt.