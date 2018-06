Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es ist geschafft. Mit der am gestrigen Donnerstag eingeweihten Kindertagespflegestätte "Villa InFantia" im Kurpfalzring 78 gibt es ein neues Angebot für die Betreuung von Kindern bis drei Jahre.

Anders als in Krippen bietet die Kindertagespflege die Betreuung im heimischen Umfeld an. Dafür wurden nicht extra Räumlichkeiten geschaffen, sondern eine bestehende Wohnung den Bedürfnissen von Kindern angepasst. Der Wohncharakter bleibt erhalten.

Und so fühlt sich das für die Kinder, so versicherte die Geschäftsführerin des betreibenden Kindertagespflegevereins "In Familia", Susanne Freudenberger, ganz schnell wie ein zweites Zuhause an. Ausgelegt ist das erste Obergeschoss mit seinen 85 Quadratmeter und Zugang zu einem wunderbaren Garten mit altem Kirschbaum für maximal zwölf Kinder. Wobei nur acht gleichzeitig betreut werden können.

Diese Eröffnung ist auch für Oberbürgermeister René Pöltl eine rundum gute Sache. Damit gebe es in der Angebotspalette einen weiteren wichtigen Baustein. Damit werde, so das Stadtoberhaupt, "unser bisheriges Angebot sinnvoll ergänzt. Und wir kommen dem Ziel Familienstadt einen weiteren Schritt näher." Auch weil diese Räume in seinen Augen "echte familiäre Wohlfühlatmosphäre" verbreiten.

Ein Satz, den Freudenberger sichtlich gerne hörte. Für sie ist dieser Wohlfühlcharakter das eigentlich Wichtige im Rahmen des Konzepts Kindertagespflege. Ziel sei ein zweites Zuhause. Das heißt beispielsweise, dass nicht extra Toiletten für Kleinkinder, sondern eine normale Toilette mit Aufsatz installiert wurde.

Auch in der Küche sieht es aus wie in jeder Küche. Hier wird übrigens jeden Tag sowohl das Frühstück als auch das Mittagessen frisch zubereitet. Viel Wert legt der Verein auch auf den Aufbau von Bezugspersonen für die Kinder.

Es gebe im Rahmen der Betreuungszeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr keinen Schichtdienst. Die drei Betreuerinnen seien immer jeweils für die Kinder verantwortlich, die bei ihnen eingewöhnt wurden. Insgesamt werde Individualität, ob es nun um Essen oder Betreuungszeiten gehe, großgeschrieben.

Ein Konzept, das auch das Jugendamt Rhein-Neckar voll und ganz überzeugte. Für Susanne Keppler ist der Kindertagespflegeverein schon länger ein vertrauensvoller Partner im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Im Erdgeschoss des Hauses im Kurpfalzring befindet sich seit 2010 die ambulante Familien- und Erziehungshilfe des Vereins. Eine, so Pöltl, in Schwetzingen schon lange bewährte Institution.

Insgesamt sieht der Oberbürgermeister die Stadt bei der Kinderbetreuung mittlerweile gut aufgestellt. Im Jahr 2006 verzeichnete die Stadt gerade einmal zehn Plätze für Kinder unter drei Jahren. "Heute haben wir 170." Aber das schlägt sich natürlich auch im Haushalt nieder.

Beinahe sechs Millionen Euro kostet die Stadt die verschiedenen Betreuungsangebote für Kinder von ein bis sechs Jahren. Das entspricht rund zehn Prozent des Haushalts. Bei Amtsantritt Pöltls im Jahr 2008 waren es übrigens gerade einmal 1,8 Millionen Euro. Dabei ließ er aber keinen Zweifel daran, dass die Betreuung der Kinder jeden Cent wert sei.

Info: Über Betreuungsplätze in der "Villa InFantia" informiert Andrea Mai, Telefon 06202.87492.