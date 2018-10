Schwetzingen. (stek) 150 Mal wurde im vergangenen Jahr in der Spargelstadt der Bund der Ehe geschlossen. Hochsaison für die Standesbeamten herrschte ausgerechnet im Haupturlaubsmonat August mit 22 Trauungen. Ruhig ging es dagegen in den Monaten Januar und März mit jeweils nur drei heiratswilligen Paaren zu. Der beliebteste Tag für die standesamtliche Trauung ist und bleibt der Freitag mit 94 Trauungen im Trausaal des Rathauses. Aber auch die Samstagstrauungen im Trausaal (29) und in der Schlosskapelle (23) erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Traditionell kamen auch auswärtige Paare zur Hochzeit nach Schwetzingen. 2014 waren es 33, darunter waren Paare aus München und Hamburg und sogar eines aus Australien. Dafür wählten 29 Schwetzinger Paare einen anderen Ort für ihren "schönsten Tag im Leben". Sehr traditionell sind die Schwetzinger Paare bei der Wahl des Nachnamens. Für einen gemeinsamen Ehenamen entschieden sich 93 Prozent der Paare (neun Prozent davon für einen Doppelnamen, sechs Prozent nahmen den Namen der Frau als Ehenamen an), und nur zehn Paare (im Vorjahr 32) behielten die getrennte Namensführung bei.

Ganz im Unterschied zu den vier Lebenspartnerschaften, die im vergangenen Jahr begründet wurden. Hier entschieden sich alle Partner für eine getrennte Namensführung.

Die Zahl der Geburten ist im Vergleich zu 2014 mit 397 Geburten konstant. Auffällig hier: Von den im Schwetzinger Krankenhaus geborenen Kindern wohnen nur 33 (vier Prozent) in Schwetzingen, 96 Prozent wohnen außerhalb des Standesamtsbezirks. 2014 gab es mit 53 Prozent einen leichten Überschuss an männlichen Babys zu verzeichnen.

Bei den beliebtesten Vornamen folgt Schwetzingen in diesem Jahr nicht dem bundesweiten Trend mit Emma bei den Mädchen und Ben bei den Jungs jeweils auf Platz eins. Während Emma in Schwetzingen nur auf Rang neun landet, taucht der Name Ben unter den ersten 30 beliebtesten Namen in Schwetzingen gar nicht auf.

Zumindest bei den Mädchen gab es kaum Änderungen zum Vorjahr. Häufigste Namen hier waren wie schon in den beiden Vorjahren Marie und Sophie (9). Danach folgen auf den Plätzen drei bis sechs Lea (7), Lina (6), Amelie (5) und Leonie (4). Auf den Plätzen 20 und 21 tauchen mit Erika und Evelyn zwei Vornamen auf, die lange nicht mehr vergeben wurden.

Bei den Jungen rutschte der Vorjahreserste Maximilian auf Rang fünf ab. Die ersten Plätze belegen Leon (6), Daniel, David und Felix (je 5).

Bei den Kirchenaustritten setzte sich mit 203 der Negativtrend auch 2014 mit einem neuen Höchststand fort, 2013 hatte es lediglich 112 Austritte gegeben.