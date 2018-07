Schwetzingen. (cwe) Als Ersatz und Beruhigung für miese Situationen des Lebens zählen Alkohol und Drogen in den vergangenen Jahren immer öfter zu den Absturzgründen für viele Jugendliche. So auch bei dem Angeklagten vor dem Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Claudia Zimmer-Odenwälder.

Eigentlich mit Abschlüssen der Haupt- und Mittelschule und einer Schreinerlehre auf positivem Weg in ein sozial gefestigtes Leben, stürzte der Angeklagte nach Jobverlust in die Rauschgiftszene ab. Teilweise verkaufte er die Zehn- bis 15-Gramm-Tüten, teilweise konsumierte er selbst, erst nur an Wochenenden, dann auch unter der Woche.

Für die Staatsanwaltschaft stellte sich das als Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie als strafbare Handlung dar. Vom Handel in nicht geringen Mengen sah das Gericht ab, da in den Auflistungen der Tüten-Verkäufe keine übergroßen Zahlen auftauchten. Den Gehalt der Waren kommentierte die Richterin mit den Worten: "Das Zeug war dann wohl auch noch richtig schlecht!"

Von seiner Ex-Partnerin, mit der er eine jetzt 13-jährige Tochter hat, kamen immer wieder Versuche, ihn von Speed und Extasy abzubringen. Als diese dann 2004 verstarb, fehlte eine wichtige Kraft, die ihm hätte helfen können. Er rutschte immer tiefer in diesen Sumpf der gekauften Träume, wurde finanziell abhängig von seinen Eltern und Freunden und auch die Einträge im Bundeszentralregister wuchsen: Trunkenheit im Verkehr, Unterschlagung, Einbruch und Diebstahl ließen keine positiven Erwartungen mehr zu.

Vor zwei Monaten gab es dann ein kleines Licht am Ende des Tunnels: Arbeit in einer Schreinerwerkstatt mit Aussicht auf Übernahme nach der Probezeit, wenn das Ergebnis der Gerichtsverhandlung es denn erlaube.

Richterin, Staatsanwaltschaft und Schöffen wollten noch eine Chance geben: Im Antrag sollten zwei Jahre auf Bewährung (drei Jahre) und eine ambulante Drogentherapie helfen, gute Wege weiterzugehen. Auch von der Verteidigung erhielt der junge Mann Worte der Ermunterung: "Er ist zwar heftig abgestürzt, doch jetzt richtig aufgewacht. Ein Jahr und acht Monate mit ambulanter Drogentherapie sollten ihm helfen, auf die Beine zu kommen".

Richterin Zimmer-Odenwälder schloss sich im Urteil an: "Ein Jahr und acht Monate auf Bewährung (drei Jahre) mit ambulanter Drogentherapie plus Bewährungshelfer für Grenzfälle sollen ihm eine letzte Chance geben, ins Leben zu finden und auch drin zu bleiben!"