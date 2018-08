Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", erklärt Haydar Sahin einen Tag nach der Oberbürgermeisterwahl. Für alle vier Kandidaten war der gestrige Montag ein ganz normaler Arbeitstag. Die Wahl und der Wahlkampf, der allen einiges abverlangt hat, sind überstanden. Normalität kehrt ein. Auch für Amtsinhaber Dr. René Pöltl, der jetzt auf weitere acht Jahre als Oberbürgermeister vorausschauen kann. "Ich war gestern sehr glücklich über den erfolgreichen Ausgang. Aber auch die Feier im Danzi-Saal mit vielen Freunden und Wegbegleitern hat mir viel Spaß gemacht", so Pöltl gestern. "Evas Schwestern" hatten einen kurzen Auftritt mit einer eigens für die Wahl gedichteten Liedstrophe und Jörg Schreiner, befreundeter Liedermacher Pöltls sorgte ebenfalls für gute Stimmung. Selbst wollte der alte und neue Oberbürgermeister aber nicht auf die Bühne mit seiner E-Gitarre. Gegen 23 Uhr endete so die Siegesfeier.

"Natürlich hatte ich mir mehr versprochen, und das Ergebnis hat mich im ersten Moment schon getroffen. Ich wollte ja schließlich gewinnen. Aber ich komme damit zurecht. Es war schließlich eine demokratische Wahl", macht Sahin keinen Hehl aus einer kleinen Enttäuschung und gibt zu, dass er sich "gefühlsmäßig ein wenig schlecht" fühlt.

"Wochenlang habe ich mich darum gekümmert, was in Schwetzingen liegen geblieben ist. Jetzt muss ich mich mal wieder darum kümmern, was in meinem Betrieb liegen geblieben ist", zeigt Reinhard Koepke eine realistische Einstellung und trauert seinen verlorenen vier Kilo Körpergewicht nicht nach. "Ich bin angesichts meines Ergebnisses nicht niedergeschlagen und führe die gestiegene Wahlbeteiligung um fünf Prozent auf meine Wählerschaft zurück. Allerdings ist es dem Oberbürgermeister noch besser gelungen, seine Anhängerschaft zu mobilisieren als mir". Bei einer Landtagswahl würden Leute, die fünf Prozent zulegen, als Senkrechtstarter gefeiert. "Allerdings ist es bedauerlich, dass wir es nicht geschafft haben, die restlichen 60 Prozent an die Wahlurne zu bringen", meint er. "Schade war, dass mir keine der Parteien - außer der SPD mit 15 Minuten - Gelegenheit gegeben hatte mich vorzustellen. Da sollten sich die Parteien auch einmal an die eigene Nase fassen. Das hat ja einen Grund, weshalb die Wähler von den Wahlurnen wegbleiben". Er werde sich weiterhin in die Kommunalpolitik einbringen und Pöltl die Chance geben, seinen Politikstil anzupassen.

Dimitrij Walter ging nur als Schlusslicht der vier Bewerber durchs Ziel. "Das war schon enttäuschend für mich, weil ich ja auch viel Zeit investiert habe. Aber immerhin haben fast 100 Menschen an mich geglaubt", macht er sich selbst Mut. Innerlich habe er gehofft, aber eigentlich hätten es alle gewusst, dass es fast unmöglich sein würde. "Aber ich habe tolle Erfahrungen mit Menschen gemacht. Ich hatte auch Spaß dabei und würde diese Aufgabe gerne ausfüllen. Und im nächsten Jahr werde ich ein Comeback starten und mich als Oberbürgermeister von Pforzheim bewerben. Das wird dann das Ende oder der Anfang meiner politischen Karriere sein".