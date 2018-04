Walldorf. (lsw) Die unsichere schulische Zukunft des elfjährigen Henri hat eine Debatte über Inklusion geistig behinderter Kinder an Gymnasien ausgelöst. Die Rufe nach einer klaren Ansage von Kultusminister Andreas Stoch (SPD) werden lauter. Das Ministerium ist mit dem Walldorfer Gymnasium im Gespräch und versucht, in dem festgefahrenen Streit zu vermitteln. Das Ziel sei eine gemeinsame Lösung, sagte eine Ministeriumssprecherin. Wie die aussehen könnte, ist derzeit unklar. "Inklusion ist ein Prozess, der nur gelingt, wenn alle Betroffenen beteiligt werden."

Mutter Kirsten Ehrhardt möchte, dass ihr Sohn mit seinen Freunden aus der Grundschule zusammenbleibt. "Er kann das natürlich nicht auf Gymnasialniveau - er lernt das, was er lernen kann." Ehrhardt hofft, dass der Kultusminister den Schulversuch an dem Gymnasium selbst einsetze. Stoch könne nun zeigen, dass er Inklusion tatsächlich als Aufgabe aller Schulen und Schularten ansehe.

Der Vorsitzende des Philologenverbandes Baden-Württemberg, Bernd Saur, warnt vor Schwarz-Weiß-Malerei. "Wer Einwände hat, scheint zu den Bösen zu gehören." Er sei skeptisch. "Der Elternwunsch ist nicht immer deckungsgleich mit dem Kindeswohl." Schließlich spüre ein Kind mit Down-Syndrom am Gymnasium jeden Tag, dass es den Mitschülern intellektuell unterlegen sei. "Das Kind wird bewusst Misserfolgserlebnissen ausgesetzt, damit wir als Gutmenschen unser Gewissen beruhigen."

Die Förderung einer Sonderschule könne ein Gymnasium nicht leisten. "Wofür wir kämpfen, ist: Gebt uns Ressourcen für Schüler, die sich schwertun, die es aber mit entsprechender Förderung packen könnten", sagte Saur.

"Fatales Signal für Eltern von Kindern mit Handicap"

Er erwarte eine klare Stellungnahme des Ministers: "Wenn ein Kind von vornherein einem Bildungsgang nicht folgen kann, befürwortet er Inklusion dann auch?" Die Umsetzung der Inklusion brauche mehr Zeit als erwartet, kritisierte kürzlich der Landes-Behindertenbeauftragte Gerd Weimer. Der Walldorfer Fall sei "ein fatales Signal und eine große Enttäuschung für Eltern von Kindern mit Handicap". "Dies zeigt, dass wir rasch rechtlich Klarheit im Schulgesetz brauchen, damit Betroffene sich nicht weiter als Bittsteller fühlen müssen, sondern ihr verbrieftes Recht auf Gleichberechtigung und Teilhabe geltend machen können."

Der Wieslocher Landtagsabgeordnete Kai Schmidt-Eisenlohr (Grüne) verteidigt die Walldorfer Schule. "Unser Gymnasium ist in seiner jetzigen Aufstellung einfach noch nicht so weit. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass es ganz große Sorgen von Lehrern und Eltern gibt." Inklusion komme eben in der Ausbildung der Gymnasiallehrer bislang noch überhaupt nicht vor. Die Landesregierung sei aber dabei, sie entsprechend umzustellen.

Inklusion um jeden Preis sei keine Lösung, sagte Schmidt-Eisenlohr. "Wenn man mit Gewalt versucht, Inklusion durchzusetzen, dann würde man dem ganzen Thema schaden." Langfristig könne die Inklusion geistig Behinderter aber auch am Gymnasium funktionieren. "Ich möchte die Gymnasien nicht aus der Verantwortung nehmen. Sie müssen sich auch auf den Weg machen."