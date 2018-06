Von Jan Millenet

Ludwigshafen. "Sprache ist der Schlüssel für den Bildungserfolg und zur Integration": Klaus Nussbaumer, Leiter Shared Services und Personalwirtschaft bei der BASF in Ludwigshafen, weiß, wovon er spricht. Und das beginnt schon bei den ganz Kleinen - weshalb die BASF gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Pfalz Ende September ein neues Modellprojekt gestartet hat. Im Rahmen der Initiative "Offensive Bildung" zur Förderung der frühkindlichen Bildung zielt "1, 2, 3 - Die Jüngsten im Blick" auf Kinder unter drei Jahren ab.

Mit dem Projekt soll eine qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung und Betreuung der Kleinen gestärkt werden, so gestern Klaus Nussbaumer. Ziel seien gleiche Bildungschancen für alle, um den gesellschaftlichen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Insofern sei "1, 2, 3 - Die Jüngsten im Blick" auch eine Antwort auf die Qualitätsinitiative der Bundesregierung für die Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Albrecht Bähr, Landespfarrer für Diakonie, begrüßte nicht nur die Zusammenarbeit des Chemieriesen mit der Diakonie, die das Projekt beratend begleitet, sondern auch, dass damit die kindliche Entwicklung ernst genommen werde. Bähr wies darauf hin, dass derartige Projekte zu den Kindertagesstätten passen müssen. "Dafür ist die Absprache mit den Einrichtungen notwendig, damit auch die nachhaltige Wirkung gewährleistete ist", sagte er.

Da die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte im Allgemeinen nicht auf eine frühkindliche Sprachförderung ausgerichtet ist, beinhaltet das Projekt ein Weiterbildungsangebot. Dieses ist modular aufgebaut und setzt an den Erfordernissen der jeweiligen Kindertagesstätten an. In diesen Modulen geht es beispielsweise um die Interaktion mit Unter-Drei-Jährigen, deren Sprachvermögen oftmals noch nicht stark ausgebildet ist. Die Erzieher sollen daher für die Signale ihrer kleinen Schützlinge sensibilisiert werden, um diese richtig zu erkennen, damit eine gezielte Förderung umgesetzt werden kann.

Das Pilotprojekt wird in zehn Modell-Kindertagesstätten - fünf in Ludwigshafen und fünf in Speyer - umgesetzt und ist auf 18 Monate angelegt. Es wird von Vertreterinnen der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und der Evangelischen Hochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Auch die Ergebnisse werden von ihnen ausgewertet.

Die BASF fördert eigenen Angaben zufolge ebenfalls die Sprachentwicklung der Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren. "Sprache macht stark" nennt sich dieses Projekt und wird derzeit in 70 Kindertageseinrichtungen der Metropolregion - darunter Mannheim, Ludwigshafen, Landau und Weinheim - umgesetzt. Das Ludwigshafener Unternehmen weitet dieses Sprachförderprojekt in zwei Modellen auch auf pädagogische Fachschulen und Grundschulen aus. Partner dabei ist das Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung (Mazem). Die Ausweitung zielt darauf ab, auch die Pädagogen in Richtung Sprachförderung der Kinder zu schulen.

"Sprachförderung ist eine Querschnittsaufgabe - auch der Mathelehrer muss viel über Sprache wissen", erklärte hierzu Professorin Rosemary Tracy vom Mazem. Im Bereich der Fachbildung gebe es bisher kein strukturiertes Konzept. "Man braucht nicht immer nur neue Projekte, sonder auch das Wissen, wie man die Kompetenzen der Kinder fördert", sagte die Professorin. Die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte sei daher der richtige Schritt. "Und wir schauen von wissenschaftlicher Seite, was dabei herauskommt", definierte Tracy die Aufgabe des Mazem.