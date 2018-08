Von Roland Fink

St. Leon-Rot. Geografisch nur zwei Kilometer von der Landkreisgrenze entfernt, war der Ort im Feuerwehrhaus in St. Leon-Rot gut gewählt: Schließlich kennt das weltweite Internet keine Gemarkungsgrenzen und macht natürlich auch vor Kreisgrenzen nicht Halt. Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages haben der Rhein-Neckar-Kreis und der angrenzende Landkreis Karlsruhe jetzt in Sachen "Verbesserung der Internetgeschwindigkeit" enger zusammengefunden. Hintergrund Breitbandinitiative II Mit der sogenannten Breitbandinitiative II hat die baden-württembergische Landesregierung nach eigenem Bekunden im Mai 2012 den Grundstein für den weiteren Ausbau der landesweiten Breitbandversorgung gelegt und damit eine bundesweite Vorreiterrolle übernommen. > Da die Datenmengen stetig steigen, fördert die Landesregierung den Aufbau von Hoch- und Höchstleistungsnetzen. Ziel ist, die Kommunen und Landkreise dabei zu unterstützen, stufenweise Kabelschutzrohre und Glasfaserkabel zu verlegen, um die Zukunftstechnik Glasfaser schon heute möglichst nahe bis zum Endnutzer zu bringen. Auch alternative Verlegetechniken im Abwasserkanal werden gefördert. > Im Jahr 2014 stehen nach Auskunft der Landesregierung in Baden-Württemberg 11,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung. 82 Projekte mit einem Fördervolumen von 8,2 Millionen Euro wurden bereits bewilligt. > Das EU-Wettbewerbsrecht setzt einen strengen Rahmen für staatliche Beihilfen. Die Landesregierung unterstützt mit der Breitbandinitiative II die für den Breitbandausbau zuständigen Kommunen, um in einem teilweise schwierigen Marktumfeld den flächendeckend Netzausbau zu forcieren. > Weitere Informationen zur Breitbandversorgung und zur Breitbandinitiative II sind auf der Internetseite des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unter www. mlr.baden-wuerttemberg.de/Breitbandfoerderung/69531.html sowie unter www.clearingstelle-bw.de abrufbar.

Der Ausbau einer zukunftssicheren Breitbandversorgung mit einem Mindestdurchsatz von 50 Megabit pro Sekunde ist das erklärte Ziel der politisch Verantwortlichen. Für Alexander Bonde (Grüne), Landwirtschafts- und Verbraucherminister des Landes, war dieser Termin einen Besuch wert. "So weit wie hier ist landesweit noch niemand, ihre Kreise sind Vorreiter in dieser wichtigen und zentralen Sache."

Gerade in Baden-Württemberg als Flächenland mit einer starken wirtschaftlichen Ausprägung seien Hochgeschwindigkeitsnetze zwingend notwendig. "Interkommunalität wird mit dem Eintritt der beiden Kreise in den weiteren Breitbandausbau noch deutlicher", betonte Bonde.

Ständige Modernisierung und die allgegenwärtige Kommunikation würden die richtigen Strukturen erfordern. Flächendeckende neue und schnelle Internetnetze schaffen, neue Standards setzen, ausbauen und modernisieren: Die Zielvorgaben des Landes und der Kreise decken sich.

Das Land dürfe aber nur innerhalb eines engen rechtlichen Rahmens tätig werden, den das EU-Beihilferecht vorgebe, sagte der Minister. "Wir nutzen die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und unterstützen so die für den Breitbandausbau zuständigen Kommunen bei deren Kooperationen auf Landkreisebene."

Dies sei gerade auch dort wichtig, wo ein marktgetriebener Ausbau nicht erfolge, betonte Bonde. Beide Landkreise stehen hinter der Breitbandinitiative II des Landes und beabsichtigen über den noch zu gründenden Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar und der Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH gemeinsam auf Betreibersuche für die Netze zu gehen.

"Damit festigen wir zusätzlich unsere Position gegenüber früheren Monopolisten" nannte Landrat Stefan Dallinger einen der Gründe. Minister Bonde steht als Pate hinter diesem interkommunalen Projekt, was auch von Landrat Christoph Schnaudigel (Kreis Karlsruhe) gerne gehört wurde. Die Zusammenarbeit zwischen den Kreisen und dem Land verlaufe sowieso schon hervorragend, "dieses Modellprojekt ist unser Sahnehäubchen", freute sich Dallinger.

Kinderbetreuung und Internetanbindung würden gegenwärtig die Qualität eines Wohnortes bestimmen, wenn es um Standortentscheidungen gehe. Mit der Entscheidung der Kooperation beider Landkreise sei ein großer Wurf gelungen, "zwei starke Partner sind damit gemeinsam auf dem Markt".

Schnaudigel betonte, dass man bei der ersten Analyse im Karlsruher Kreisgebiet überrascht gewesen sei, dass hier nicht nur - wie vermutet - im ländlichen Raum, sondern auch in Großen Kreisstädten Defizite bei der Versorgung bestünden. "Auch wenn wir manche unserer 34 Gemeinden anstupsen mussten, die Notwendigkeit wurde schließlich erkannt", sagte er. Zusammen mit den 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises werde in den beiden neuen Organisationseinheiten das Know-how in Sachen Breitband gebündelt.