Von Harald Berlinghof

Speyer. Bei uns sind sie nur Lästlinge und heißen Schnaken. In tropischen Gegenden dagegen sind einige Stechmückenarten todbringende Schädlinge, die die gefährliche Malaria tropica und andere Krankheiten übertragen. Dort heißen sie Moskitos. Seit Jahrzehnten gibt es Überlegungen und Ambitionen bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs/siehe auch "Hintergrund"), sich über die Stechmückenbekämpfung am Oberrhein hinaus auch in der Malaria-Bekämpfung zu engagieren. In diesem Jahr werden Mitarbeiter der Kabs ab Juni in Burkina Faso dabei, sein, wenn Kräfte geschult werden, um auch mit der sogenannten Bti-Methode die dortigen Stechmücken und damit die Malaria zu bekämpfen. Hintergrund Hintergrund Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) wurde 1976 in Philippsburg gegründet. Von Anfang an war in der Satzung die Zielsetzung einer ökologisch verträglichen Stechmückenbekämpfung festgeschrieben. Heute hat die Kabs rund 100 Mitglieder: Kommunen und Landkreise, deren Mitgliedsbeiträge nach Einwohnerzahl das Gesamtbudget des Vereins ausmachen. Dieses [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) wurde 1976 in Philippsburg gegründet. Von Anfang an war in der Satzung die Zielsetzung einer ökologisch verträglichen Stechmückenbekämpfung festgeschrieben. Heute hat die Kabs rund 100 Mitglieder: Kommunen und Landkreise, deren Mitgliedsbeiträge nach Einwohnerzahl das Gesamtbudget des Vereins ausmachen. Dieses beträgt im laufenden Jahr 3,4 Millionen Euro.

Rund 320 Rheinkilometer zwischen Basel und Wiesbaden gehören zum "Kabs-Gebiet", das bei Bedarf mit dem biologischen Wirkstoff Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) behandelt wird. Die Kabs unterliegt strengen Auflagen der Naturschutzbehörden, die innerhalb ihres Gebiets ökologisch begründete "Tabugebiete" ausweisen, welche von der Bekämpfung ausgenommen werden müssen. hab

[-] Weniger anzeigen

Die Entwicklung der Stechmücken hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Erstens vom Angebot an stehenden, fischfreien Gewässern, wie sie sich zeitweilig bei hohen Wasserständen entlang des Rheins in den angrenzenden Rheinauen finden. Alle Stechmückenarten entwickeln sich selbst in kleinsten Wasserflächen. Zweitens von der Wärme, da die Entwicklung temperaturabhängig verläuft.

In unseren Breiten geschieht dies in der Regel im zeitigen Frühjahr. In diesem Jahr war es bereits im März sehr mild, so dass die Kabs-Mitarbeiter vier Wochen früher als 2013 mit der Bekämpfung beginnen mussten. Der erste Hubschraubereinsatz erfolgte am 13. März, um die Waldschnaken in den versumpften Wäldern zu bekämpfen; der letzte Einsatz wurde gestern in Lampertheim absolviert. Insgesamt wurden etwa 24 Tonnen Eisgranulat auf einer Fläche von rund 1000 Hektar mit dem Hubschrauber ausgebracht. Gegenwärtig ist die Lage entlang des Rheins als ruhig zu bezeichnen, da zwar hohe Temperaturen vorhanden sind, der Fluss jedoch angesichts bislang ausbleibender Regenfälle nur niedrige Wasserstände aufweist. "Das kann sich allerdings mit einem Stark-Regenereignis am Oberlauf schnell ändern", so Norbert Becker, Wissenschaftlicher Dirketor der Kabs.

Die Aktionsgemeinschaft geht ausschließlich biologisch gegen die Stechmückenlarven mit der so genannten Bti-Methode vor. Bakterielle Eiweiße werden dabei entweder als wässrige Suspension mit Hilfe von Rückenspritzen zu Fuß in den Brutgewässern ausgebracht, oder die Eiweiß-Wasser-Suspension wird in Stickstoff schockgefroren und in Form von Eiskügelchen mit dem Hubschrauber über den Brutgewässern verstreut. Diese Methode wurde in den vergangenen 30 Jahren weitgehend von den Kabs-Wissenschaftlern als Pioniere für die Praxis entwickelt, um so Mückenplagen von der Bevölkerung abzuwehren.

Nun soll diese Methode auch in großem Stil im Rahmen eines Technologie-Transfers in Afrika angewendet werden, um dort die gefährlichste Malaria-Mücke Anopheles gambiae, zu bekämpfen. Fast jede Minute stirbt ein Mensch in Afrika an Malaria; weltweit werden jährlich etwa 300 Millionen Menschen neu infiziert. - Die Manfred-Lautenschläger-Stiftung stellt jetzt der Universität Heidelberg und der Kabs über 400.000 Euro zur Verfügung, um mit den gleichen Mitteln wie am Oberrhein die Mücken in Burkina-Faso zu bekämpfen. Dabei sollen in einem Bezirk um die Provinzhauptstadt Nouna etwa 80 Dörfer mit Bti behandelt werden. Die Wissenschaftler der Kabs und der Universität werden in afrikanischen Gemeinden Personal ausbilden, so dass in den kommenden Jahren nach dem gleichen Muster, wie am Oberrhein, die Mückenlarven bekämpft werden können. Der Wirkstoff und die Ausrüstung befindet sich bereits in Burkina-Faso.

Die Lautenschläger-Stiftung will damit Bestrebungen unterstützen, mit biologischen Mitteln erfolgreich die Malaria nachhaltig zu bekämpfen, wie es heißt. Dies geschehe in enger Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation und internationalen Malariaprojekten.