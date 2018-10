Von Peter Wiest

Frankfurt/Heidelberg. Die Frankfurter Oberstaasanwältin Doris Möller-Scheu will zwar auch weiterhin keine Namen der Personen nennen, gegen die ihre Behörde wegen angeblicher Korruption im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens ermittelt. Immerhin jedoch bestätigte Möller-Scheu gestern gegenüber unserer Zeitung, dass drei der fünf Männer, die deswegen in den letzten Tagen verhaftet und in Untersuchungsheft genommen worden waren, wieder auf freien Fuß gesetzt wurden: Zwei, die erst am Montag dieser Woche inhaftiert worden waren; eine dritte Person, die - ebenso wie zwei weitere, die vorerst in Haft bleiben - bereits eine Woche zuvor in U-Haft kamen.

Auch wenn Möller-Scheu keine Namen nennt: Unter den am Montag Verhafteten scheint auch Jürgen B. Harder, Heidelberger Immobilien-Unternehmer und Lebensgefährte von Ex-Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick, gewesen zu sein. Dies wurde zwar bisher von Seite der Ermittlungsbehörde nicht offiziell bestätigt, jedoch von anderer Seite aus auch nicht dementiert. Zumindest das Online-Portal "Bild.de" legte sich gestern erneut fest und nannte Harders Namen, der unter den Freigelassenen sei.

Nicht zu erfahren war gestern, wo sich Harder derzeit aufhält. Der 53-Jährige lebt seit 2007 mit Franziska van Almsick in Heidelberg; das Paar hat zwei kleine Söhne. Die von ihnen bewohnte Villa war eines der Häuser, die am Dienstag letzter Woche im Rahmen von mehreren Razzien durchsucht worden waren, wobei es um die Schmiergeld-Affäre am Frankfurter Flughafen ging.

Oberstaatsanwältin Doris Möller-Scheu erläuterte gestern gegenüber unserer Zeitung, dass die drei inhaftierten Personen deshalb wieder auf freien Fuß gesetzt worden seien, weil keine Verdunkelungsgefahr mehr bestehe. Letzteres sei ursprünglich der Hauptgrund für die vorübergehende Inhaftierung gewesen, so Möller-Scheu: "Und dieser Grund trägt ja erfahrungsgemäß am wenigsten lang im Ermittlungsverfahren". Die Freilassung bedeute keineswegs, dass der bestehende Tatverdacht ausgeräumt sei, betonte die Oberstaatsanwältin: "Selbstverständlich ermitteln wir weiter".

Die beschuldigten Männer sollen Erbbau-Grundstücke im Frachtbereich Cargo-City Süd gegen Schmiergeld verschoben und die Zahlungen verdeckt haben. Der mutmaßliche Haupttäter (50) hatte bis zum Sommer 2008 an verantwortlicher Stelle im Immobilienmanagement des Flughafenbetreibers Fraport gearbeitet und diese Position möglicherweise für illegale Deals ausgenutzt.

Den nun wieder aus der U-Haft entlassenen Männern wird Bestechung sowie Beihilfe zu Betrug und Untreue vorgeworfen.