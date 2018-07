Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Ausnahmezustand für die Autofahrer in der Region: Wegen Sanierungsarbeiten auf der rechten Fahrbahn ist die A 5 noch bis Sonntagnachmittag zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Schwetzingen gesperrt. Die Folge: Reisende brauchen viel Geduld. Laut eines Polizeisprechers bildete sich schon zu Beginn der Arbeiten am Donnerstagabend ein bis zu acht Kilometer langer Stau.

Während der Verkehr in der Nacht fließen konnte, wälzte sich am Freitagnachmittag wieder eine Blechlawine über die Autobahn. Erneut acht Kilometer habe die Staulänge zwischen Bruchsal und dem Walldorfer Kreuz betragen, so der Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage.

Zudem ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Ausweichstrecke der A 5 nahe Dielheim ein schwerer Unfall, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer hatte zwischen den Abfahrten Sinsheim und Rauenberg wegen des stockenden Verkehrs bremsen müssen. Dies tat auch ein hinter ihm fahrender 17-Jähriger, ebenfalls in einem BMW. Ein 57-jähriger Hyundai-Fahrer schaffte das nicht mehr. Er fuhr auf seinen Vordermann auf, dessen Wagen wiederum auf den BMW des 37-Jährigen geschoben wurde.

Dessen Beifahrerin (37) und die beiden drei und fünf Jahre alten Kinder, die auf dem Rücksitz saßen, wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ebenso die 18-jährige Beifahrerin im zweiten BMW und ein auf dem Rücksitz mitfahrender 14-Jähriger. Der Junge wurde laut Polizei schwerer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn eine Stunde lang voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 292 umgeleitet. Es bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Rückstau.

Die Polizei rechnet besonders am heutigen Samstag mit weiteren größeren Verkehrsbehinderungen. Staus sind zum einen wegen des Bundesliga-Heimspiels von 1899 Hoffenheim (Anpfiff: 15.30 Uhr) programmiert. Zum anderen wegen des Anreiseverkehrs zum Möbelhaus Ikea in Walldorf.

Der Verkehr aus Richtung Karlsruhe wird am Kreuz Walldorf auf die Nebenfahrbahn geleitet. Für Autofahrer in Richtung Heidelberg und Frankfurt wurde eine Umleitung über die A 6 in Richtung Mannheim eingerichtet.