Von Peter Wiest

Mannheim. Es gibt Zahlen, die sprechen für sich. Wenn etwa in einer Veranstaltungshalle gut elf Jahre nach deren Eröffnung bereits der zehnmillionste Besucher willkommen geheißen werden kann, so wie jetzt in der Mannheimer SAP Arena, dann ist das eine solche Zahl. Sie allein beweist schon, wie sehr die Arena wertgeschätzt und ihr Programm angenommen wird vom Publikum, seitdem sie im Herbst 2005 eröffnet wurde. Das Ganze ist von Anfang an eine einzige und einzigartige Erfolgsgeschichte - und sie wird fortgeschrieben.

"Gänsehaut" hatten Ingo Gebel (l.) aus dem Saarland und seine Lebensgefährtin Susanna Wohlfahrt beim letzten Spiel der Adler. Arena-Geschäftsführer Hopp begrüßte Gebel als zehnmillionsten Besucher der Halle. Foto: Gerold

Davon zumindest ist Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp felsenfest überzeugt. Der Blick zurück auf 2016 gibt ihm recht: Obwohl es veranstaltungsmäßig eher ruhig war, bedingt auch durch internationale Großereignisse wie die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft, gab es in der Arena wieder gut 100 Events - darunter nicht wenige ausverkaufte.

Im kulturellen Bereich waren dies Auftritte von Künstlern wie Andreas Bourani, Sarah Connor, den Scorpions, Bülent Ceylan oder der Gruppe A-ha. Sportlich war für Daniel Hopp die Erringung des Deutschen Meistertitels durch die Rhein-Neckar-Löwen das Highlight.

Hinzu kamen Events auch in Bereichen, denen man sich vorher noch nicht gewidmet hatte, wie beispielsweise das Pokalfinale im Volleyball - ebenfalls auf Anhieb ein Publikumserfolg.

Mannheim. (wit) Unglaublich: Der 42-jährige Ingo Gebel aus dem Saarland kam zum allerersten Mal zu einem Eishockeyspiel in die SAP Arena - und war der zehnmillionste Besucher in der Halle. Zu Weihnachten hatte er die Tickets für die Adler seiner Lebensgefährtin Susanna Wohlfahrt geschenkt. Jetzt erhielten beide von Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp neben einem Blumenstrauß ein von den Adler-Spielern signiertes Trikot, zwei VIP-Tickets für das Spiel Deutschland-Tschechien am 23. April sowie einen Backstage-Pass für ein Adler-Spiel. Für Susanna Wohlfahrt war es "einfach der Hammer"; Ingo Gebel hatte seinerseits "richtig Gänsehaut", wie er sagte.

"Unser Ziel war und wird es auch weiter sein, ein insgesamt ausgewogenes Programm zu haben", sieht Daniel Hopp einen der Gründe für den Publikumserfolg der Arena in der Konzeption, mit der er und sein Team an die Planung des jährlichen Veranstaltungskalenders gehen. Das soll, wenn es nach ihm geht, auch so bleiben - wobei gerne auch immer wieder mal was Neues dazukommen darf.

Profitieren vom Know-how, das Hopp und sein Team in den zurückliegenden Jahren erworben haben, soll allerdings künftig auch nicht nur die Arena selbst, die SAP Arena Betriebsgesellschaft, deren Geschäftsführer der 36-Jährige ebenfalls ist, ist dabei, ihren Geschäftsbereich auszuweiten auf die Region, und wird auch in anderen Bereichen tätig.

Dabei fahre man drei Strategien, schildert Hopp. Zum einen werde die Gesellschaft zunehmend auch an anderen Standorten als in Mannheim tätig. Ein erstes Großevent dieser Art wurde gerade in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena mit den "Wintergames" durchgeführt, bei denen eine Eisfläche auf das Stadioninnere gelegt wurde. Auf Anhieb waren die "Winter Games" hervorragend besucht.

Auch in Heidelberg will die noch junge Betriebsgesellschaft künftig aktiv werden - zunächst im Bereich einer in der Stadt geplanten Großsporthalle. "Wir sind in der Planungsgruppe dafür vertreten", schildert Daniel Hopp. Wenn die Halle einmal gebaut sein sollte, könnte sein Unternehmen "den kommerziellen Teil übernehmen", wie er es ausdrückt - was bedeuten würde, dass man nichtsportliche Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte durchführen würde. "Wir gehen davon aus, dass dafür in der neuen Halle Platz für vielleicht 5000 Besucher wäre", sagt Hopp, "eine ideale Zahl für Veranstaltungen, für die die SAP Arena zu groß wäre".

Noch im kommenden Sommer begibt sich die Betriebsgesellschaft schließlich in Mannheim auf ein ganz anderes Betätigungsfeld: Dann wird in den Quadraten Q6/Q7 eine Sportbar eröffnet.

In der SAP Arena selbst wird derweil auch im zwölften Jahr wieder investiert in die Infrastruktur. Unter anderem steht eine Renovierung im Logen-Bereich auf dem Plan; zudem soll im Außenbereich eine Art "Fan-Haus" entstehen, das bei schlechter Witterung von allen Besuchern genutzt werden könnte. Für die nächsten Jahre steht dann in der Halle selbst das Anbringen einer flexiblen Bande für Eishockeyspiele an, da diese nach einer neuen DIN-Norm für die Sportart vorgeschrieben sein wird.

"Credo Nummer 1", wie es Daniel Hopp ausdrückt, wird bei allen Investitionen auch weiterhin sein, dass sie aus einem gesunden Haushalt heraus geleistet werden können. Dies solle nicht zuletzt auch den Fortbestand der Arbeitsplätze in der Arena sichern. Gut 50 sind es derzeit; hinzu kommen noch vier Auszubildende.

Neben all diesen Dingen findet der Arena-Geschäftsführer, wie er auf Nachfrage sagt, durchaus auch noch Zeit zu eigener sportlicher Betätigung. "Eines meiner großen Ziele im letzten Jahr war es, am New York-Marathon teilzunehmen", erzählt Daniel Hopp. Er hat es geschafft: "Das hat mich ziemlich glücklich gemacht".

Und die Frage, ob er irgendwann einmal für seinen heute 76-jährigen Vater Dietmar die Nachfolge antreten wird als Gesellschafter des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, beantwortet er ebenfalls bereits heute eindeutig: "Von mir aus sehr gerne; das habe ich meinem Vater schließlich versprochen. Aber bis dahin", fügt er schmunzelnd hinzu, "ist schon noch ein bisschen Zeit".