Rhein-Neckar. (RNZ) Wegen Vorarbeiten zu einer Brückenerneuerung in Neckarsteinach fallen am kommenden Samstag sowie am 10. und 11. November in den Nachtstunden einzelne Züge der S-Bahn Rhein-Neckar auf der Strecke zwischen Neckargemünd und Eberbach aus. Es sind in dieser Zeit Busse im Einsatz. Im Anschluss daran verkehren jeweils Ersatzzüge von Eberbach bis Mosbach. Die schwach ausgelasteten S-Bahnen von Mosbach nach Neckarelz entfallen an diesen Tagen.

Vom 10. Oktober bis 7. November muss auch der Streckenabschnitt Heidelberg-Neckargemünd in den Abend- und Nachtstunden (circa 20 bis 7 Uhr Uhr) gesperrt werden. Grund sind nach Angaben der Bahn Arbeiten zur Untergrundentwässerung. Die Züge werden von Heidelberg bis Neckargemünd durch Busse ersetzt. Die in Neckargemünd anschließenden Züge fahren zu regulären beziehungsweise zu späteren Fahrzeiten weiter in Richtung Mosbach, Neckarelz und Osterburken beziehungsweise Heilbronn.

Der Bus fährt an den Wochenenden ab Neckargemünd weiter mit allen Halten nach Sinsheim, da der eigentlich um diese Zeit dort verkehrende Zug wegen weiterer Bauarbeiten in Meckesheim ebenfalls ausfällt. In der Gegenrichtung werden ab Heilbronn beziehungsweise Osterburken-Neckarelz Ersatzzüge eingesetzt, die teilweise mit früheren Fahrzeiten als gewohnt verkehren. In Neckargemünd besteht Anschluss an die Ersatzbusse. Diese fahren zunächst über die rechte Neckarseite bis Schlierbach-Ziegelhausen und von dort auf der linken Neckarseite (B 37) weiter zum Heidelberger Hauptbahnhof.

Hinsichtlich der Baumaßnahmen und den dadurch auftretenden Beeinträchtigungen bittet die Deutsche Bahn die Fahrgäste um Verständnis. Die Reisenden werden gebeten, soweit erforderlich eine frühere Verbindung zu wählen.

Fi Info: Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es an den Bahnhofsaushängen sowie im Internet unter www.bahn.de/bauarbeiten.