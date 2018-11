Von Gaby Booth

Rhein-Neckar. Es war kurz vor Mitternacht: Unter dem Glasdach des Bahnhofs Ludwigshafen-Mitte drängten sich rund 2000 Gäste, als der erste rote S-Bahn-Zug ET 425.2 aus der Halle Richtung Mannheim und dann weiter gen Heidelberg rollte. Im Führerstand: Karl-Ludwig Maurer. Er trug in der Nacht zum 14. Dezember 2003 die Verantwortung für die Jungfernfahrt. Das war vor genau zehn Jahren. Heute ist die S-Bahn Rhein-Neckar nicht mehr wegzudenken aus dem Öffentlichen Nahverkehr der Metropolregion. Berufspendler, Studenten, Senioren und Freizeitreisende sorgen dafür, dass die roten Züge immer proppenvoll sind, nicht nur zu Stoßzeiten.

Die S-Bahn-Triebwagen schnurren seither Tag für Tag im Takt und mit großer Verlässlichkeit zwischen Kaiserslautern und Osterburken, Neustadt und Sinsheim hin und her. Die Bahntochter DB Regio hebt sich in diesem Punkt vom Mutterkonzern Deutsche Bahn positiv ab - ihr Pünktlichkeitsgrad ist unerreicht.

Als in jener Dezembernacht der erste Wagen am Gleis 2 in Ludwigshafen-Mitte startete, begann in der Metropolregion ein neues Zeitalter im öffentlichen Personennahverkehr. Das betonte auch der damalige Verkehrsminister des Landes, Ulrich Müller, der wie Landräte, Bürgermeister und Hunderte von Gästen mit den ersten S-Bahnen sternförmig zum offiziellen Start angereist war. Viele Jahre hatte es gedauert, bis der Verkehrsverbund Rhein-Neckar gemeinsam mit den drei Bundesländern und den anliegenden Gemeinden das komplexe Vertragswerk zustande gebracht hatte, das den Betrieb der S-Bahn erst ermöglichte. Als eines der letzten Ballungsgebiete Deutschlands bekam die siebtgrößte Metropolregion endlich auch ihren S-Bahn-Verkehr - über drei Ländergrenzen hinweg.

Für die feiernden Fahrgäste zählte in dieser Nacht 2003 nur das Ergebnis, und das konnte sich sehen lassen. Sie feierten das ganze Wochenende auf sämtlichen Bahnhöfen der Region: in Eberbach und Kaiserslautern, in Heidelberg und in Speyer. Vor allem die Menschen im Neckartal waren sich der Aufwertung ihres Raums durch den Anschluss an das S-Bahn-Netz bewusst. Die Bürgermeister entlang der S-Bahn-Linie hatten im Vorfeld schon registriert, dass die Beliebtheit ihrer Gemeinden bei interessierten Investoren gestiegen war, Neuansiedlungen wurden deutlich mehr nachgefragt, die Grundstückspreise stiegen. Mit der S-Bahn rückten Hinterland und die drei großen Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen näher zusammen. "Die S-Bahn ist das Rückgrat, das unsere Region zusammenhält", war in den Festreden in der Nacht der Jungfernfahrt immer wieder zu hören.

So ist es bis heute: Der Erfolg der ersten zehn Jahre ist so groß, dass man die Realisierung der zweiten Stufe in Richtung Norden und Süden gar nicht abwarten kann. Für die Pendler, die nicht gerne im Stau stehen, ist die S-Bahn ein Segen. Obwohl die Bahnen auf dem Kernstück zwischen Heidelberg und Ludwigshafen im Viertel- und Halbstundentakt rollen, müssen Reisende in Stoßzeiten froh sein, überhaupt einen Stehplatz zu bekommen.

Nach der ersten Stufe im Dezember 2003 folgten weitere. Im Dezember 2006 kamen die Verlängerungen der S-Bahn-Linien S 3 und S 4 über Speyer hinaus nach Germersheim sowie der S-Bahn-Linie S 1 über Kaiserslautern hinaus bis nach Homburg/Saar. Drei Jahre später wurde der Betrieb der S 5 von Heidelberg nach Eppingen aufgenommen. Der Abzweig nach Aglasterhausen folgte am 13. Juni 2010.