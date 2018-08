So sieht’s aus: Via "Katwarn" kommt die Warnung künftig direkt auf das Smartphone.

Von Gerhard Bühler

Mannheim/Ludwigshafen. So soll es künftig möglich sein, im Notfall die Menschen direkt und unmittelbar über ihr Smartphone zu informieren: Die Städte Mannheim und Ludwigshafen führen gemeinsam mit der BASF das neue Warnsystem "Katwarn" zur Information der Bevölkerung bei großen Schadensereignissen ein. Das System funktioniert mithilfe einer Anwendung (App) des Telefons. Neben der allgemeinen Warnung in allen Gefahrenfällen können damit auch genauere Informationen und Verhaltensanweisungen übermittelt werden. Notwendig ist dazu nur eine einmalige, kostenlose Anmeldung.

Gestern stellten die für Sicherheit zuständigen Dezernenten der Städte Mannheim und Ludwigshafen, Christian Specht und Dieter Feid, zusammen mit Rolf Haselhorst, dem Leiter der BASF-Werksfeuerwehr, das neue Warnsystem der Öffentlichkeit vor. "Die Frage für uns war immer: Wie erreichen wir bei Großschadensereignissen möglichst schnell möglichst viele Menschen?", nannte Feid auch gleich die Antwort darauf: "Ein Smartphone hat heute fast jeder".

Der Einsatz von Katwarn ermögliche es künftig, die Menschen schnell und unkompliziert zu warnen und zu informieren. Zusätzlich zu den bestehenden Warnsystemen mit Sirenen gebe es damit einen weiteren Informationskanal zum Schutz der Bevölkerung, freute sich der Ludwigshafener Beigeordnete und kündigte einen ersten gemeinsamen Test von Sirenennetz und Katwarn in naher Zukunft an.

Christian Specht erinnerte an den Lagerhallenbrand 2013, bei dem in Mannheim aufgrund des Fehlens von Sirenen Defizite bei der Warnung der Bevölkerung zutage kamen. Als Konsequenz wurde inzwischen in der Quadratestadt ein neues Sirenennetz aufgebaut. Katwarn über das Smartphone mache gerade bei jungen Leuten besonders Sinn, so Specht: "Mit beiden Bausteinen sind wir gut aufgestellt", verwies der Erste Bürgermeister auf eine Vielzahl von Gefahrenquellen in der Region. Neben großen Industriebetrieben gehörten dazu auch Häfen und der zweitgrößte Rangierbahnhof Deutschlands, dazu ein Netz von Autobahnen.

Wie Specht sagte, seien auch weitere Teile der Region wie der Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg eingeladen, sich dem Warnsystem anzuschließen. "Katwarn ist der Schritt ins 21. Jahrhundert bei der Bevölkerungswarnung und einfach notwendig", brachte Rolf Haselhorst die Gasexplosion in Oppau in Erinnerung. "Das Informationsbedürfnis war damals riesig, mit Katwarn können wir jetzt diese Lücken füllen", meinte der Chef der BASF-Feuerwehr.

Die BASF übernimmt auch die Kosten der Einführung von Katwarn, die für das Chemieunternehmen und die beiden Schwesterstädte jeweils 15.000 Euro betragen. Die jährlichen Betriebskosten von 3000 Euro übernehmen die Beteiligten.

Das Warnsystem wurde vom Fraunhofer Institut Fokus und dem Verband Öffentlicher Versicherer entwickelt und ist seit 2010 bundesweit erfolgreich im Einsatz. Neben Berlin und Hamburg ist als erstes Flächenland inzwischen auch Rheinland-Pfalz dabei. Wie Ortwin Neuschwander von Fraunhofer Fokus sagte, werden über das System auch Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes verschickt. Dazu gibt es eine "Schutzengelfunktion", mit der sich der Nutzer vor Gefahren an beliebigen weiteren, per Postleitzahl bestimmbaren Orten warnen lassen kann. Voraussetzung zur Teilnahme an Katwarn ist ein Smartphone und die Registrierung über eine App, die sich für jedes der Betriebssysteme von Apple, Google oder Windows kostenlos herunterladen lässt.

Info: www.katwarn.de.