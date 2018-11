Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. "How do you do?" heißt einer der größten Erfolge von Roxette. Genau diese Frage würden die Fans der Band ihrer Sängerin Marie Fredriksson gerne stellen. Beim umjubelten Auftritt der Schweden in der SAP Arena schwingt trotz aller Begeisterung für das Hitfeuerwerk und die gesangliche Bravourleistung der Blondine ein Hauch von Wehmut mit.

Könnte es tatsächlich ihre letzte Tournee sein, spekulieren die meisten im überraschend jungen Publikum. Hatte die Frontfrau von Gitarrist Per Gessle beim letzten Gastspiel vor vier Jahren noch die Bühne gerockt, so absolviert sie nun das ganze Konzert im Sitzen. Auch die Schminke kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 57-Jährige nicht wirklich gesund ist. Sie wirkt sogar zerbrechlicher als sonst.

"Obwohl der chirurgische Eingriff und die Krebstherapie schon lange her sind, gibt es heute noch Nebenwirkungen. Weil sie Angst hat zu fallen, hat sie entschieden, diesmal die Konzerte im Sitzen zu geben", klärt der Bandleader auf. Als die Ikone mit den platinblonden Haaren und der unverwechselbaren Stimme nach über eineinhalb Stunden von einem Roadie gestützt sehr langsam von der Bühne geht, gilt der frenetische Applaus wohl auch ein klein wenig als Abschiedsgruß an eine große Dame des Pop.

Die 90 Minuten davor allerdings sind eine Sternstunde in Sachen gehörgängiger Popmusik. Allenfalls Status Quo kann da mithalten. Schon die ersten Takte von "Sleeping in my car" machen klar: Selbst Ignoranten der Schwedischen Schule kennen fast jeden Song. Na ja, 70 Millionen verkaufte Tonträger hinterlassen so ihre Spuren. Ob "Joyride", "The Big L.", "Spending my time", "Dangerous", "Crash Boom Bang" und beinahe alle anderen zwölf Titel der Mannheimer Gala gehören schlichtweg zum Allgemeingut. Per Gessles Werke haben zwar nie einen neuen Trend gesetzt. Er hat jedoch wie kaum ein anderer Künstler aus den bescheidenen Mitteln einer Vier-Akkorde-Komposition massentaugliche Klangperlen geschaffen. Ganz in der Tradition von vier anderen Musikern aus dem Land der Mitternachtssonne.

Roxette ist gewissermaßen eine Musikbox auf Tournee, die perfekt funktioniert und schon nach wenigen Minuten die Mannheimer Zuhörerschaft in Bewegung versetzt. "Wenn Ihr den Text kennt, dann singt einfach mit. Ihr kennt ihn vielleicht besser als wir", ruft Gessle ins Publikum und muss nicht lange auf Antwort warten. Und Marie Fredriksson sitzt dabei auf ihrem Hocker und strahlt. Ein unvergesslicher Moment.