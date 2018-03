Von Hans-Joachim Heinz

Mannheim. Der Name seiner Tour hätte mit "Live the life" nicht passender sein können. Rod Stewart liebt das Leben, was unter anderem acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen dokumentieren. Und er liebt und lebt die Musik, wovon sich die Besucher in der gut gefüllten, aber nicht ganz ausverkauften SAP Arena am Freitagabend bei seinem zweistündigen Auftritt überzeugen können.

Wobei dieser Begriff eigentlich zu kurz greift, denn der mittlerweile 69-Jährige wartet mit exzellenter Bühnenshow und beeindruckendem Bühnenbild auf und bleibt dabei trotz aller Las-Vegas-Einflüsse authentisch. Zwar sind die Haare nicht mehr ganz so blond wie früher, doch seinen Friseur dürfte der Schotte indes nicht gewechselt haben; er hat immer noch diese unverkennbare Strubbelfrisur.

Hauptmarkenzeichen ist und bleibt aber seine Stimme, die weiterhin so klingt, als würde er jeden Morgen einen Eimer Sand durch die Kehle rinnen lassen. Und er hat fast sämtliche Hits ("Maggie May", "Baby Jane", "Sailing") seiner nun schon fast 50-jährigen Karriere mitgebracht. Die er dann aber nicht einfach lieblos hintereinander abnudelt, sondern dramaturgisch geschickt platziert und mit viel weiblichem Bläsereinsatz (Saxofon und Trompete) präsentiert.

Dass er und seine ausgezeichneten Begleitmusiker darüber hinaus blendend covern können, beweisen "This old heart of mine" (Isley Brothers), "Sweet little Rock & Roller" (Chuck Berry), "Proud Mary" (CCR), "It's a Heartache" (Bonnie Tyler) oder auch der fetzige Instrumentaleinstieg mit "Time is tight" (Booker T. & the MG's). Und dem ob seiner modischen Vorlieben verliehenen Spitznamen "Rod the mod" macht er in Mannheim ebenfalls alle Ehre, gleich dreimal wechselt er das Outfit und damit genauso oft wie die kurzberockten Damen seines vielseitigen Ensembles.

"Havin' a party" verspricht er am Anfang mit dem Cover von Sam Cooke, und das ist dann auch das Signal fürs weitere Programm. Bereits nach wenigen Songs drängt das Publikum, insbesondere die Edelfans mit den grün-weißen Schals seines Lieblingsvereins Celtic Glasgow, nach vorne zur Bühne, das Mitsingen des Refrains wie etwa bei "Tonight's the night" ist dabei ein Muss. Rod Stewart genießt diese Nähe, er ist gleichwohl ständig in Bewegung, geht immer wieder hinüber zu den Seitenrängen, sucht Blickkontakt mit seinen Fans, kokettiert charmant mit den Damen - ein Mann zum Anfassen. Langweilig wird dieses Konzert zu keiner Minute, zumal auf den verschiedenen Videoleinwänden immer wieder Szenen von ihm als jungem Mann, mit seinem Vater oder beim Fußballspiel eingespielt werden.

Als Referenz an das Gastgeberland flimmert der Siegtreffer von Thomas Müller gegen die USA bei der Fußball-WM über die Leinwand. Die Frauen versteht er weiterhin, für sie hat er ausdrücklich "The first cut is the deepest", "I don't want to talk about it" und auf besonderen Wunsch - der Titel war eigentlich gar nicht vorgesehen - das australische Volkslied "Waltzing Matilda" in einem Block zusammengefasst und von einem weiblichen Streicherensemble der Mannheimer Musikhochschule zusätzlich begleiten lassen. Diese Momente der leisen Töne gehen dann aber gleich wieder in rockigere Rhythmen über, mittlerweile hat der Tontechniker die richtige Balance zwischen seiner Stimme und den Instrumenten gefunden. Bei "Hot Legs" legt der Fußballfan dann noch eine Schippe Aktivität drauf. Nein, nein, er umgarnt nicht etwa eine langbeinige Blondine, er schießt vielmehr beidfüßig Dutzende von handsignierten Fußbällen ins Publikum und freut sich dabei wie ein kleiner Junge.

Aber der Entertainer Stewart ist auch einer, der neben britischem Humor und Charme genügend Selbstironie besitzt. Obwohl er in einem Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" einmal gesagt hat, er wolle nicht mehr als 50-Jähriger mit "Da ya think I'm sexy" zum Gespött der Leute werden, bringt er diesen Hit, während gleichzeitig Hunderte von Luftballons von der Decke der Arena nach unten schweben, bezeichnenderweise noch als Zugabe. Doch dieser Jungbrunnen darf das, auch noch mit 70 im nächsten Jahr. Denn wie heißt es so schön in einem seiner Songs: "Some guys have all the luck". Dem ist nichts hinzuzufügen.