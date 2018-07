"Wir bekennen uns zu Hockenheim": Veranstalter Marek Lieberberg speckt das Drei-Tage-Festival "Rock’n’Heim" zwar auf einen einzigen Tag ab, will aber weiterhin am Ring Konzerte durchführen. Foto: Wiest

Immerhin an die 40 000 Fans zog es in den letzten beiden Jahren zu "Rock’n’Heim" an den Hockenheimring. Foto: Dorn

Von Peter Wiest

Hockenheim/Frankfurt. "Nein, mit mangelndem Interesse der Fans hat das absolut nichts zu tun. Und schon gar nicht damit, dass wir als Veranstalter in Hockenheim weniger präsent sein möchten." Eher sei das Gegenteil der Fall, sagt Marek Lieberberg, Chef des gleichnamigen Konzert-Veranstaltungs-Unternehmens: "Wir bekennen uns ausdrücklich zu Hockenheim." Nicht zuletzt deshalb allerdings wolle man grade an diesem Veranstaltungsort auch ein Programm bieten, das qualitativ dem bei anderen Festivals nicht nachstehe. Und genau deshalb werde das im letzten und vorletzten Jahr an drei Tagen durchgeführte und noch junge "Rock’n’Heim"-Festival jetzt auf einen einzigen Tag reduziert.

Der Grund dafür ist laut Lieberberg ebenso einfach wie nachvollziehbar: Für das ursprünglich vorgesehene Festival-Wochenende vom 14. bis zum 16. August waren einfach nicht genug geeignete Künstler verfügbar. "Das ist auf die derzeitige Situation mit wirklich ungewöhnlich vielen Open Air Events in diesem Sommer zurückzuführen", erläutert Lieberberg. Und da "wollten wir nicht mit dem Kopf durch die Wand".

Eine komplette Absage des Festivals war "selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt ein Thema", so Lieberberg weiter. Stattdessen hielt man Ausschau nach einem absoluten Top-Act, der dem Anspruch der Veranstalter und der Fans gerecht wird. Den hat man jetzt mit "Linkin Park" auch gefunden. Da diese Band jedoch am ursprünglich vorgesehnen Termin bereits anderswo verpflichtet war, blieb nur die Möglichkeit, das Ganze um eine Woche zu verschieben. So gibt es jetzt am Sonntag, 23. August, einen "One Day Flash at Rock’n’Heim", wie das Ganze nun betitelt wird.

Alles in allem werden dann zwischen 13 und 24 Uhr am Hockenheimring acht Bands auftreten. Neben Linkin Park sind dies Kraftklub, K.I.Z., Flogging Molly, Simple Plan, Halestorm und While She Sleeps. Wer die achte Band sein wird, will Marek Lieberberg noch nicht verraten: "Das machen wir erst Anfang April. Aber ich kann heute schon versprechen, es wird noch einmal ein Knüller"

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, wird der "One Day Flash" mindestens in einer Hinsicht keinen Festival-Charakter mehr haben: Es wird nicht möglich sein, rund um das Event am Hockenheimring zu campen. Die Parkplätze am Ring werden am 23. August ab 10 Uhr geöffnet sein; die Abreise erfolgt dann unmittelbar nach der letzten Zugabe von Linkin Park. Kosten soll das "Ein-Tages-Rock’n’Heim" 85 Euro. Die gut 3000 Fans, die bereits so genannte "Early Bird Tickets" für das ursprünglich angekündigte Drei-Tage-Festival vom 14. bis zum 16. August gekauft haben, erhalten das Geld an den Vorverkaufsstellen zurück. Online-Ticket-Kunden erhalten eine E-Mail mit Instruktionen zur Rückgabe.

Bei den Verantwortlichen der Ring GmbH und der Stadt Hockenheim sei man im Übrigen mit der Entscheidung auf Verständnis gestoßen, sagte Marek Lieberberg gestern der RNZ: "Da gab es keine langen Gesichter." Schließlich sei durchaus vorstellbar, dass es das Festival im kommenden Jahr wieder an drei Tagen geben könnte.

Info: "Rock’n’Heim One Day Flash" am 23. August am Hockenheimring. Karten ab morgen bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.