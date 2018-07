Von Peter Wiest

Frankfurt/Hockenheim. Er ist Deutschlands erfolgreichster Konzert-Veranstalter - schon seit gut vier Jahrzehnten. Marek Lieberberg (68) hat die großen Namen des Rock nach Deutschland geholt - und wird es auch weiterhin tun. Seine Agentur ist ein Familienunternehmen und seine Söhne sind längst mit im Boot. Gemeinsam haben sie im vergangenen Jahr das "Rock'n'Heim"-Festival am Hockenheimring ins Leben gerufen, das am Wochenende zum zweiten Mal stattfindet.

Herr Lieberberg, Sie sind im Mai 68 Jahre geworden. Sind Sie jetzt endgültig ein "alter 68er"?

Die Bewertung überlasse ich anderen. Ich fühle mich nicht anders als im Vorjahr und empfinde keine großen Veränderungen.

Hintergrund Information RNZonline berichtet das ganze Wochenende von Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim. Information RNZonline berichtet das ganze Wochenende von Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

[-] Weniger anzeigen

Dann beziehen wir das "alt" mal auf die Musik-Branche. Sie sind seit Jahrzehnten im Rockmusik-Geschäft. Hat dieses sich nicht in den zurückliegenden Jahren elementar verändert?

Natürlich, die Situation ist eine völlig andere. Wir können den Einfluss der Rockmusik auf die Reform der Nachkriegsgesellschaft in der Tat nicht mehr mit der Wirkung vergleichen, die diese Musik heute ausübt. Die Tiefenschärfe fehlt, ebenso wie der emotionale Impuls und die soziale Bedeutung. Damals gab es eine Art Zeitenwende und die Rockmusik brachte Farbe in die schwarzweiße Alltagswelt.

Steht also Rock-Musik heute gar nicht mehr für Werte wie Toleranz und Freiheit, wie das früher war?

Nein, so meine ich das nicht. Ich denke, dass sich die Parameter verschoben haben. Nach wie vor gibt die Rockmusik Denkanstöße, liefert Hymnen für verschiedene Anlässe. Aber mit Blick auf die Veränderung der Gesellschaft hat sie weniger Wirkung. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Zeiten nun einmal ändern, wie es Bob Dylan in "The times they are-a-changing" ausdrückte. Heute leben wir in einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft; da gelten andere Maßstäbe.

Dann vergleichen wir doch mal die Festival-Situation von damals und heute: Was ist für Sie der Unterschied zwischen Germersheim 1972 und Rock'n'Heim 2014?

Germersheim war ein Pionier-Festival in einem erstarrten Umfeld. Da prallten konservative Haltungen der herrschenden Gesellschaft und progressive Wünsche der Jugend nach mehr persönlicher und politischer Freiheit aufeinander. Rock'n'Heim ist gelebte Musik-Wirklichkeit im 21. Jahrhundert nach Mustern, die sich in der Folge entwickelt haben, und basierend auf den Erfahrungen von Jahrzehnten. Das kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen.

Hat Rock'n'Heim so gar nichts Revolutionäres an sich?

Es ist ein neues Festival am Ende der Open Air Saison, das versucht, seinen Platz zu finden. Wir haben nicht den Anspruch, das Rad neu zu erfinden. Aber es ist ein absolut spannendes, vielfältiges Open Air.

Immerhin ist Rock'n'Heim als Festival doch durchaus bereits vor seiner zweiten Auflage eine feste Größe, oder?

Erfreulicherweise. Wir bewegen uns bei den Zuschauerzahlen in derselben Größenordnung wie im Vorjahr; damit ist Rock'n'Heim von allen neuen Festivals auf Anhieb das populärste. Dennoch sehen wir Entwicklungspotenzial nach oben, und das muss auch unser Ziel sein. Wir wollen in den kommenden Jahren 45.000 Zuschauer erreichen.

Wie läuft die Kooperation mit den Behörden und Institutionen vor Ort in Hockenheim?

Die Beteiligten sind eigentlich alle unserem Festival sehr gewogen. Allerdings stellen uns spezielle Befindlichkeiten vor Probleme. Wir müssen hier besonders viel Rücksicht auf Anwohner nehmen, da sie näher am Gelände wohnen als anderswo. Dafür investieren wir sehr viel, besonders im Bereich der Lautsprecher- und Bühnentechnik. Positiv ist, dass es offenbar keinerlei Aversionen gegen das Festival gibt - weder bei den politisch Handelnden noch bei der Bevölkerung.

Wenn man auf das Programm schaut, ist Rock'n'Heim ja zumindest auf den ersten Blick ein Festival für die jüngere Generation. Ist da auch was dabei für Sie selbst?

Ich bin beruflich den Strömungen des Modern Rock natürlich mehr verbunden als der "normale" Bürger. Ich muss mich professionell damit beschäftigen, aber es ist auch ein Stück Leidenschaft. Besonders freue ich mich auf "Jan Delay & Disko No. 1", der mir schon bei seinen diversen Rock am Ring-Auftritten imponierte. Ein grandioser Act, der breite demografische Gruppen anspricht. Insgesamt bieten wir eine perfekte Mischung. Bands wie die Beatsteaks und die Fantastischen Vier sind schon relativ lange im Fokus, zudem sind viele junge aufstrebende Bands dabei. Besonders attraktiv ist bei der neuen Ausgabe von Rock'n'Heim, dass alle Bühnen direkt im zentralen Motodrom-Bereich selbst und nicht mehr in der Boxenstraße platziert wurden. Sowohl Revolution- als auch Evolution-Stage und die neue Zeltbühne, der "Gorilla-Club", wo die Party bis zum frühen Morgen geht.

Sie haben über viele Jahre hinweg auch sehr viele persönliche Kontakte zu großen Stars aufgebaut, sind mit einigen gut befreundet. Gibt es solche Kontakte auch zu den jüngeren Stars?

Es bleibt mein persönliches Anliegen, jüngere Bands nicht nur musikalisch zu erfahren, sondern ihre Ideen und Wünsche kennenzulernen. In diesem Jahr interessieren mich ganz besonders Imagine Dragons. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Placebo und Jan Delay.

Rock 'n' Roll hält bekanntlich jung. Wie lange kann - und will - man denn als ein Promotor heutzutage im Geschäft sein?

Bob Dylan brachte meine Empfindungen auf den Punkt: "We were so much older then, we're so much younger now". Man scheint sich in diesem speziellen Metier immer wieder zu regenerieren. Die Vorstellungen über das Alter verändern sich permanent. Generationen-Grenzen sind vielfach aufgehoben und gerade die jungen Leute sind viel offener.

Also bleibt uns der Veranstalter Marek Lieberberg noch lang erhalten?

Ich hege zumindest derzeit noch keinerlei Rücktrittsgedanken.