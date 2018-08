Von Christian Beck und Laura Geyer

Hockenheim. Das Wetter hätte besser sein können, der guten Laune in Rock'n'Heim tat dies aber keinen Abbruch. Nach drei Tagen Festival bleiben vor allem viel gute Musik und eine entspannte Stimmung im Gedächtnis. Ein Busunfall lässt allerdings Fragen offen, einige Kritikpunkte lassen zudem noch Raum für Verbesserungen.

Bis zum Nachmittag spielte sich das Leben vor allem auf den Campingplätzen ab. Denn wer bis knapp drei Uhr morgens noch zu den Beats von Deadmau5 oder Fritz Kalkbrenner abtanzte, war am nächsten Morgen trotzdem wach - gewollt oder nicht. Ab neun Uhr erwachten die Musikanlagen. Dann wurde der Grill angeworfen, die Rennstrecke zwischen den Zelten zum Spielfeld umfunktioniert oder der bissige Dosenhund ausgeführt. Die Rock'n'Heimer zeigten sich in jeder Hinsicht kreativ. Das galt auch im Hinblick auf die ständigen Wetterumschwünge. Regnete es, zogen sich die Rock'n'Heimer die Gummistiefel aus und hüpften barfuß in die Pfützen; stürmte es, bauten sie Drachen aus Müllsäcken und ließ sie auf dem Ring steigen.

Hintergrund INFO RNZonline berichtet das ganze Wochenende von Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim. INFO RNZonline berichtet das ganze Wochenende von Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

Lobend äußerten sich viele Besucher über die neu arrangierten Bühnen: Revolution und Evolution Stage lagen wesentlich näher beieinander als letztes Jahr. "Man kommt viel schneller und einfacher von einer zur anderen", meint zum Beispiel Philipp, der zum zweiten Mal mit seinen Freunden aus Schwäbisch Gmünd zu Rock'n'Heim angereist ist. Auch das ganze Drumherum finden die jungen Rocker toll - wenn nicht die lange Anfahrt vom Campingplatz zum Festivalgelände wäre.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 18-jährige Festivalbesucherin bei einem Sturz aus dem Shuttlebus am Samstagabend: Während der Fahrt hatte sich aus bislang unbekanntem Grund eine Tür geöffnet. Besonders brisant: Der Busfahrer hatte 2,6 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin den Bus, die Ermittlungen dauern noch an. Daneben mussten sich die Ordnungshüter mit zahlreichen Beschwerden aufgrund der lauten Musik am Ring auseinandersetzen. Allein 120 Anrufer meldeten sich in der Nacht zum Sonntag zwischen 1 und 3 Uhr morgens in den Revieren in Hockenheim und der Umgebung.

Auf dem Festival selbst äußerten Besucher ebenfalls den ein oder anderen Kritikpunkt: Immer wieder wurden Anzahl und Sauberkeit der Toiletten bemängelt, die Betreiber der Essensstände zeigten sich mit der Organisation teilweise sehr unzufrieden. Was in Rock'n'Heim gut oder schlecht lief, ist häufig eine Frage der Perspektive: Immer wieder wurde das Festival von Besuchern mit dem Klassiker Rock am Ring verglichen. Dementsprechend ambitioniert mögen manche ihrer Vorschläge erscheinen, beispielsweise der Wunsch nach mehr Musik, in der Nacht sowie ständig auf beiden Bühnen. Doch es zeigt auch: Das Rock'n'Heim-Festival ist auf einem guten Weg. Ob auch im kommenden Jahr am Hockenheimring gerockt wird? Manches kann weiter optimiert werden, doch vieles lief richtig gut. Sowohl Musik als auch Stimmung machen Lust auf mehr.