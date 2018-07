Erschöpft, aber glücklich, guter Dinge und zuversichtlich: Rheinschwimmer Andreas Fath bei seinem Zwischenstopp in Mannheim. Zuvor hatte er einen Landgang in Speyer unternommen, wo er vor 49 Jahren geboren wurde. Foto: Alfred Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. "Erschöpft, aber guter Dinge, dass ich angekommen bin." Noch ein wenig außer Atem berichtete Andreas Fath, der Professor, der derzeit den Rhein durchschwimmt (wir berichteten), von seiner Etappe nach Mannheim. Er erreichte die Quadratestadt am Montag Abend gegen 19.30 Uhr an den Rheinterrassen des Mannheimer Stadtteils Lindenhof. Eigentlich wollte er zwei Stunden früher eintreffen, aber das Hochwasser bei Karlsruhe bremste die Tour des Vortags etwas aus. Er durfte nicht weiterschwimmen.

Dennoch ließ es sich Andreas Fath nicht nehmen, die verlorenen 25 Kilometer einfach an den Sonntag dranzuhängen. "Es soll mir keiner nachsagen, dass ich nicht den ganzen Rhein durchschwommen hätte", erzählte er lachend.

Trotz Erschöpfung erschien Fath überaus fit. Sein Gesicht war dick mit einer Fettcreme eingerieben, er trug eine weiße Schwimmkappe und einen schwarzen Neoprenanzug, der ihn gegen die Kälte des Wassers schützt. "Die Strömung war gut. Keine Staustufen mehr, keine Schleusen mehr, und der Landgang in Speyer hat mir gut getan", so der leidenschaftliche Marathonschwimmer. Besagter Landgang war für Fath ein Muss, denn er ist gebürtiger Speyerer.

Mit 80 Kilometern war die Etappe von Karlsruhe nach Mannheim die längste. Am Ufer standen rund 50 Menschen, die den Wissenschaftler mit Applaus begrüßten; auch seine Familie war da. Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala begrüßte den 49-Jährigen, erkundigte sich nach seinen Erlebnissen und seinem Wohlbefinden.

Eigentlich hätte Fath ja auch seine Tagesetappe in Speyer beenden können, aber das winkte er locker ab: "Dann wäre es ja morgen mehr geworden. Wir haben einen Etappenplan, und am 24. will ich in Hoek van Holland sein."

Der Chemieprofessor startete seine Tour am 28. Juli am Tomasee in der Schweiz. Seine Aktion diene dazu, für sauberes Wasser und einen effektiven Wasserschutz zu werben, erklärte er auch in Mannheim. Täglich werden dafür Proben entnommen und untersucht.

Wie ist die Wasserqualität in Mannheim? "Ich habe jetzt keinen Unterschied gespürt zu Speyer und davor auch nicht. Im Hochrhein ist es ein bisschen frischer. Da denkt man, es wäre auch sauberer." Die Analysewerte hat der Professor bisher noch nicht gesehen; zum pH-Wert konnte er jedoch schon etwas sagen: Der nehme ab der Quelle zu. Geschuldet sei dies dem Pflanzenwachstum und der entsprechenden CO2-Produktion. Das könne man anhand von Schnelltests feststellen. Andere Stoffe wie Süßstoffe, Hormone, Arzneimittel, Verhütungsmittel oder Kontraststoffe - alles, was Kläranlagen nicht schaffen, auszufiltern - bedürfen genauerer Analyse.

Ob es zu einem kurzen Spaziergang nach Mannheim reiche, wollte die Umweltbürgermeisterin wissen? "Ich glaube nicht. Jetzt gehe ich erst einmal duschen." Den Neopren abzuschälen, da freue er sich immer am meisten drauf. "Selbst, wenn ich abends im Bett liege habe ich das Gefühl, dass der immer noch drückt. Der ist in der Zwischenzeit eine zweite Haut geworden." Nebenbei gibt er augenzwinkernd zu, dass seine abendliche Dusche auch nicht Wasser sparend sei. "Da stehe ich dann schon so eine halbe Stunde drunter. Das ist einfach entspannend und dient zum Aufwärmen."

Mittlerweile sei er wirklich froh, dass er bald sein Ziel erreichen wird, verriet der Schwimmer. "Ich habe beim Kraulen über alles nachgedacht, alles ausphilosophiert. Jetzt geht es dem Ende zu, und ich freue mich, wenn ich's geschafft hab."