Mannheim. (RNV/rl) Mit dem diesjährige Winterfahrplanwechsel hat die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) auf einigen Linien die Fahrpläne, Routen und Fahrtakte geändert.

Heidelberg

Linie 5: Im Abendverkehr zwischen 22 und 0 Uhr fahren die Bahnen zwischen Dossenheim Nord und Weinheim nun auch an allen Wochentagen im 30-Minuten-Takt. Bisher wurde von Sonntag bis Donnerstag in diesem Abschnitt nur alle 60 Minuten gefahren.

Linie 23: Der bisher an Samstagen zwischen Rohrbach Süd und Leimen gefahrene Zehn-Minuten-Takt (9 bis 15 Uhr) wird um zwei Stunden verlegt und gilt nun zwischen 11 und 17 Uhr.

Linie 26: Die Abfahrt ab Kirchheim erfolgt tagsüber drei Minuten früher.

Linie 29: Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 10 Uhr setzen die Busse in Richtung Boxberg erst in Rohrbach Süd ein. Eine Fahrtmöglichkeit ab Bismarckplatz bis Rohrbach Süd bietet die Linie 23. Eine alternative neue Fahrtmöglichkeit während dieser Uhrzeiten gibt es mit der neuen Linie 39 ab Bismarckplatz über Steigerweg und EMBL zum Boxberg.

Vom Boxberg in Richtung Rohrbach Süd gibt es montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 10 Uhr mit den Linien 29 und 39 einen Zehn-Minuten-Takt. Wie bisher fahren die Busse der Linie 29 alle 20 Minuten weiter zum Bismarckplatz.

Zwischen EMBL und Boxbergring wird die neue Haltestelle Forstquelle eingerichtet, die zwischen 7.30 und 10 Uhr alle 20 Minuten bedient wird.

Linie 39: Zusätzlich fahren die Busse morgens vor 10 Uhr alle 20 Minuten auch zum EMBL. Die Busse am Morgen fahren weiter zum Boxberg. Tagsüber wird das EMBL alle 30 bis 60 Minuten angebunden und nun auch zwischen 11 und 14 Uhr. Zwischen Rohrbach Süd, Boxberg und EMBL werden tagsüber einzelne Fahrten angeboten. Alle Busse der Linie 39 fahren in beiden Richtungen über die Haltestelle Speyererhof.

Die Moonliner verkehren künftig nicht mehr zur vollen Stunde, sondern zur Minute 38 ab Bismarckplatz, um die Linie 5 (OEG) einzubinden, die schon heute zur Minute 38 in Richtung Schriesheim fährt. In den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag fahren somit die letzten Moonliner um 0.38 Uhr ab Bismarckplatz.

An den Wochenendnächten fahren die Moonliner künftig durchgehend bis zur letzten Abfahrt 4.38 Uhr (Freitag auf Samstag) beziehungsweise 5.38 Uhr (Samstag auf Sonntag). Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag wird eine zusätzliche Fahrt um 1.08 Uhr angeboten, sodass zwischen 0.38 und 1.38 Uhr ein 30-Minuten-Takt entsteht.

Der Moonliner 1 fährt nun vollständig über die Rohrbacher Straße statt über die Römerstraße und ab Rohrbach Süd - wie die Linie 29 - die Strecke Mombertplatz–Boxbergring–Mombertplatz, anschließend wie bisher zum Emmertsgrund. Die Rückfahrt zum Bismarckplatz erfolgt wie bisher über Rohrbach Süd, ab dort jedoch ebenfalls über die Rohrbacher Straße.

Der Moonliner 3 verkehrt in Zukunft zwischen Bismarckplatz und Messplatz in beiden Fahrtrichtungen wie die Linie 33 über Hauptbahnhof und Bahnstadt. Ab Kirchheim Rathaus geht es weiter wie die Linie 33 bis Kolbenzeil. In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember gilt noch der bisherige Moonlinerfahrplan mit den Abfahrtszeiten zur vollen Stunde ab Bismarckplatz ohne den neuen Frühverkehr.

Rhein-Neckar-Kreis/Bergstraße

Linie 5: Im Abendverkehr zwischen 22 und 0 Uhr fahren die Bahnen nun an allen Wochentagen im 30-Minutentakt auch zwischen Dossenheim Nord und Weinheim. Die nördliche Bergstraße ist somit abends auch von Heidelberg aus alle 30 Minuten erreichbar. Bisher wurde von Sonntag bis Donnerstag in diesem Abschnitt nur alle 60 Minuten gefahren.

Mannheim

Linie 44: Die Linie 44 wird nach einjährigem Probebetrieb wegen zu geringer Nachfrage wieder eingestellt und entfällt ab Fahrplanwechsel somit gänzlich.

Linie 48 und 50: Auf den Linien 48 und 50 kommt es zu geringfügigen Fahrzeitanpassungen von ein bis zwei Minuten.

Linie 60: Die Spätfahrt um 0.54 Uhr ab Hauptbahnhof bis Hafenstraße wird verlängert über Herzogenried bis Grenadierstraße.

Stadtbahnen Mannheim Ludwigshafen Linien 6 und 7: Hier kommt es zu Fahrzeitanpassungen von ein bis zwei Minuten.

Info: Die Aushangfahrpläne für die einzelnen Linien gibt es unter www.rnv-online.de/aushangfahrplaene.