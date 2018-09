Mannheim. (ger) Erneut gute Noten und noch zufriedenere Kunden - das ist das Ergebnis einer am Dienstag vorgestellten Umfrage der Deutschen Bahn Regio AG. 96 Prozent der Züge fahren pünktlich, womit sich das Verkehrsunternehmen im Bundesvergleich in der Spitzengruppe befindet. Im Vorjahr waren 27 Millionen Fahrgäste mit der S-Bahn und 34 Millionen in Regionalzügen unterwegs.

Zweimal im Jahr lässt die die DB Regio die Kundenzufriedenheit vom Institut für angewandte Sozialwissenschaft (Infas) in Bonn testen. In der Umfrage sind im Frühjahr und im Herbst des vergangenen Jahres runde 2000 Fahrgäste befragt worden. Das Ergebnis: Mit der Note 2,25 rangiert das Verkehrsunternehmen auf den vorderen Plätzen.

Die Deutsche Bahn Regio AG betreibt neben der S-Bahn auch die Regionalbahnen in der Metropolregion, die den größeren Teil der gefahrenen Streckenkilometer ausmachen. "Mit der Note 2,35 in der Gesamtzufriedenheit konnte sich die DB Regio Rhein-Neckar im Vergleich zum Vorjahr, da hatten wir die Note 2,45, sogar nochmals leicht verbessern", freute sich Andreas Schilling, Regionalchef der Bahntochter bei der Vorstellung der Studie. _______________________________________________



Als Gründe nannte er vor allem die positiveren Bewertungen in der Südpfalz um Landau, wo es im vergangenen Jahr Verbesserungen im Fahrzeugeinsatz und Fahrplan gab. Leicht steigende Werte in der Kundenzufriedenheit gab es für S-Bahn und Regionalverkehr auch beim Thema Pünktlichkeit. Anhand interner Zahlen der DB Regio waren im Jahresdurchschnitt 96 Prozent der S-Bahnen und Regionalzüge "pünktlich", wobei dies nach Definition der Bahn ein Zeitfenster von weniger als sechs Minuten bedeutet. Im Grunde zufrieden zeigten sich die Kunden mit den Verbindungen und der Reisezeit. "Wünsche nach mehr Zügen nachts und an Wochenenden sind derzeit aus wirtschaftlichen Gründen leider nicht erfüllbar", bedauerte Schilling.

Nach wie vor ein Ärgernis sind die Schäden durch Vandalismus. Trotz der Beschichtung der Züge mit Anti-Graffiti-Lack seien allein 2011 durch Griaffiti und Schmierereien ein Schaden von 250.000 Euro entstanden.