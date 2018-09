Rhein-Neckar. (RNZ) Wie die Deutsche Bahn mitteilt, nimmt sie über Pfingsten die neuen Elektronischen Stellwerke (ESTW) "Nördliche Bergstrasse" und "Südliche Bergstrasse" in Betrieb. Betroffen von den Arbeiten sind die Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt-Weinheim und Heidelberg/Mannheim sowie die Strecke Weinheim-Fürth.

Die Arbeiten beginnen am Pfingstsamstag, 26. Mai, um 18 Uhr und dauern bis Pfingstmontag, 28. Mai, 12 Uhr, mit folgenden Auswirkungen:

Die Regionalbahnen (RB) Heidelberg-Frankfurt entfallen zwischen Heidelberg und Darmstadt. Die RB-Linie Mannheim-Bensheim entfällt. Die RB Bensheim-Worms entfallen zwischen Bensheim und Lorsch. Die Linie RB 44 Mainz-Worms-Mannheim entfällt zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Mannheim-Friedrichsfeld. Die RB Weinheim-Fürth (Odenwald) entfallen

Fernverkehrszüge mit den Halten Darmstadt Hauptbahnhof, Bensheim und Weinheim entfallen auf ihrem planmäßigen Laufweg und werden über die Riedbahn umgeleitet.

Ersatzreisemöglichkeiten bestehen für die Fahrgäste wie folgt: Zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof fahren Schnellbusse mit Unterwegshalt nur in Bickenbach, Bensheim, Heppenheim und Weinheim. - Zwischen Darmstadt Hauptbahnhof, Bensheim und Heidelberg Hauptbahnhof verkehren Ersatzbusse, die an allen Unterwegsbahnhöfen halten. Zwischen Weinheim und Fürth fahren ebenfalls Ersatzbusse. Bei allen Busverkehren entlang der Main-Neckar-Bahn muss in Bensheim umgestiegen werden.

Die Ersatzbusse halten in beiden Richtungen nicht in Mannheim-Friedá †richsfeld ("Nord"). Reisende im nördlichen Ortsbereich nutzen die RNV-Buslinien 43 und 46, die einen Anschluss an die S-Bahn in Mannheim-Friedrichsfeld Süd oder die Stadtbahnen der Linie 5 (OEG) zwischen Mannheim und Heidelberg darstellen.

Für eine Fahrt zwischen Ladenburg und Mannheim können Reisende auf die Buslinie 628 und die Stadtbahnlinie 5 mit Umstieg in Seckenheim Rathaus ausweichen. Zwischen Frankfurt und Heidelberg sind im Fahrplan besonders gekennzeichnete IC-Züge an bestimmten Tagen für die Fahrt mit Fahrscheinen des Nahverkehrs freigegeben.

Ersatzbusse bedienen zum Teil andere Haltestellen. In den Bussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.

Info: Einzelheiten in einer Fahrplanbroschüre, auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie unter www.bahn.de/bauarbeiten.