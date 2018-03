Das schlechte Wetter bereitete vielen Fußballfans, die im Freien die Spiele verfolgen wollten, keine Freude - wie hier in Freiburg. Foto: Patrick Seeger/dpa

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Großes Lob für die Fußball-Fans in Nordbaden von der Polizei: Die gemeinsamen Feiern während und nach den Spielen am gestrigen Sonntag seien friedlich gewesen - aus polizeilicher Sicht sei alles "problemlos" gewesen, so der für den Mannheimer Bereich zuständige Einsatzleiter Polizeioberrat Joachim Scholl.

Zu Public-Viewing-Veranstaltungen der beiden ersten Spiele (Türkei - Kroatien und Polen - Nordirland) seien in Mannheim rund 550 Fans gekommen. Nach dem Spielende der Begegnung Türkei - Kroatien feierten etwa 250 kroatische Fans beim Wasserturm. Kurzfristig musste der Kaiserring zwischen Hauptbahnhof und Wasserturm für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, teilt die Polizei mit.

Zum Spiel Deutschland - Ukraine wurden im Mannheimer Eisstadion 4150 Besucher gezählt, an der Alten Feuerwache rund 400. Nach Spielende musste die Bismarckstraße wegen der Fußgänger stadteinwärts für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis waren die Public-Viewing-Veranstaltungen aufgrund heftiger Regengüsse und örtlicher Gewitter weniger besucht. Der dortige Einsatzleiter Polizeihauptkommissar Nils Raddatz meldete auch keine Zwischenfälle.