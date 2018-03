Ob auf den Breitwiesen ein Gewerbegebiet entsteht, darüber stimmen die Weinheimer am 22. September ab. Allerdings könnte dieser Termin wegen der Probleme bei der Briefwahl in Gefahr geraten. Foto: Kreutzer

Von Alexander Albrecht und Annette Schröder

Weinheim/Mannheim/Hirschberg. Bis Mitte nächster Woche will das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe "ergebnisoffen" das weitere Vorgehen hinsichtlich der "durchsichtigen" Stimmzettelumschläge zu den Bürgerentscheiden in Weinheim, Hirschberg und Mannheim festlegen. "Voraussichtlich am Mittwoch können wir mehr sagen", sagte RP-Sprecher Joachim Fischer gestern auf RNZ-Anfrage.

Die Weinheimer Verwaltung hatte nach dem Hinweis eines Briefwählers festgestellt, dass das gelbe Kuvert, in das der Stimmzettel gesteckt werden muss, so transparent ist, dass sich leicht erkennen lässt, ob mit "Ja" oder "Nein" abgestimmt wurde. Das Problem betrifft auch Hirschberg und Mannheim. Die Umschläge hergestellt hat jeweils eine Tochterfirma des Stuttgarter Unternehmens Kohlhammer.

Gestern hat das RP die umstrittenen Kuverts aus Weinheim erhalten. Man habe zudem das baden-württembergische Innenministerium um eine Stellungnahme geben, die Anfang nächster Woche vorliegen soll, sagte Fischer. "Anschließend werden wir den Fall rechtlich beurteilen." In allen drei Städten sind bereits mehrere gelbe Umschläge verschickt worden. Was ist, wenn diese das RP als unrechtmäßig einstuft? "Daran denken wir nicht. Wir machen das Schritt für Schritt. Jetzt muss die Sache erst mal geprüft werden", sagte Fischer.

Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard hat zwischenzeitlich angeordnet, dass am Wahltag zunächst ein Mitglied des Wahlvorstands den Wahlbriefumschlag öffnet und nur den Wahlschein zur Prüfung entnimmt. Für die Auszählung müsse der darin liegende gelbe Umschlag mit dem Stimmschein dann an einen weiteren Wahlvorstand weitergegeben werden. Das könnte eine Möglichkeit sein, hielt sich Fischer gestern dazu bedeckt. Er sprach in diesem Zusammenhang aber ein Problem an: Wenn die gelben Umschläge auf irgendeine Weise beschriftet würden, wären die Stimmzettel ungültig. Das müssten die Wahlhelfer dann in das Wählerverzeichnis eintragen. "Um den Namen zu kennen, brauchen sie allerdings den Wahlschein", sagte Fischer und ergänzt: "Ja, es ist schon etwas kompliziert."

Kompliziert könnte es für die Kommunen werden, wenn die Bürgerentscheide dadurch nicht stattfinden könnten. Hirschberg ist in Zeitnot: Denn bis 1. Oktober müsste die Gemeinde ihren eventuellen Antrag für eine Gemeinschaftsschule fertig haben. Kippt nun der jetzige Bürgerentscheid, verzögert sich alles um ein Jahr. Oder der Gemeinderat muss doch selbst über die Einführung einer Gemeinschaftsschule entscheiden.

Parallel zur Bundestagswahl stimmen die Bürger am 22. September außerdem in Weinheim über das Gewerbegebiet "Breitwiesen" und in Mannheim über die Bundesgartenschau 2023 ab. Die Bundestagswahl ist von der Umschlagspanne nicht betroffen.