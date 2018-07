Bei der Eröffnung des Ochinheimer Marktes am vergangenen Donnerstag (Bild) passte noch alles, dann machte der Regen den Veranstaltern einen dicken Strich durch die Rechnung. Der guten Stimmung aller Beteiligten tat das schlechte Wetter jedoch keinen Abbruch. Foto: Lenhardt

Von Anna Becker

Hockenheim. Regentropfen, noch mehr Regentropfen und schließlich unendlich viele Regentropfen bildeten die Hauptattraktion des diesjährigen Ochinheimer Mittelaltermarktes. Sehr zum Verdruss jener, die ihn organisierten und jener, die ihn belebten oder besuchen wollten. Denn schließlich hatte man sich ein völlig anderes, sonnigeres Programm zurechtgelegt: Ritter, Pferde, Fackeln, Feuershows und dazu rund 700 Menschen und Tiere, die alle zusammen einen Blick in das Mittelalter ermöglichten, wie er sonst nur selten zu erhaschen ist. Einzig das Wetter wollte nicht mitspielen und so bilanzierte Bürgermeister Werner Zimmermann nach vier Tagen Spektakel, dass "wir mit sehr gemischten Gefühlen den Mittelaltermarkt abgeschlossen haben."

Denn einerseits ging es um einen Höhepunkt im kulturellen Leben der Stadt, aber ganz klar auch um einen Ruf und Finanzen, die zwei Tage Dauerregen nicht vertragen. Noch zur Eröffnung am Donnerstag sah alles hervorragend aus: Eine unerwartet hohe Zahl an Gästen zog gemeinsam mit dem Tross der Lageristen vom Marktplatz zum Gartenschaugelände, genoss die fulminante Eröffnung mit gleich vier Trommlergruppen, Pferden und Herold und ließ sich den Tag und auch die Nacht im Gelände gefallen.

"Danach aber ist alles andere im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Wir mussten sogar das Nachtturnier am Freitag absagen und holten es dann am Samstagmittag nach", betonte Zimmermann. "Der Sonntag war dann wieder sehr schön." Die Bilanz zeigte, dass ein solches Fest nun einmal sehr witterungsabhängig ist.

Der guten Stimmung aber habe das schlechte Wetter keinen Abbruch getan, "ich habe mit jeder Gruppe gesprochen, bin von Lager zu Lager gegangen. Es waren alle begeistert von der schönen Atmosphäre im Park und betonten, dass sie gerne wiederkommen würden."

Ob es eine Fortsetzung des Mittelaltermarktes gibt, muss nun der Gemeinderat entscheiden. "Denn das muss man klar sehen: Der diesjährige Besucherausfall hat bedingt, dass wir unser finanzielles Soll nicht erzielt haben", so der Bürgermeister weiter. Die Stadt und Veranstalter hatten rund 50 000 Euro in den Mittelaltermarkt investiert. Bei rund 2500 Besuchern, die einfach fehlten, wurde dies schnell spürbar - auch für die Händler. Jene aber, die kamen, genossen das, was ihnen geboten wurde.

Für Zimmermann, Ehrenmitglied der Ochinheimer Wache, war es "das Nachtturnier Historica, das die Entwicklung des Pferdes in den Zeiten von den Anfängen, den Kelten und Wikingern zeigte. Dazu die vielen Lichteffekte und die Feuershow - das war schon beeindruckend."